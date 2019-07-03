Kardiyo Egzersizleri Neden Önemlidir?

Kimilerinin zayıflamak, kimilerinin kaslarını sıkılaştırmak, kimilerinin de sağlıklı yaşamak için yaptığı spordur egzersiz. Peki, gerçek güzelliğin ve egzersizin asıl faydasının bedenimizin içinde yattığını söylesek tepkiniz ne olur? Vücudumuzun içinde meydana gelen pozitif değişikliklerin, dışındakilerden daha önemli olduğunu vurgulayan Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton, kardiyo egzersizlerinin kalp ve kardiyorespiratuar sistem için sağladığı temel faydaları sıraladı.

İnsanlar genellikle fit bir vücuda sahip olmanın dış görünüşle ilgili olduğunu düşünürler. Fiziksel aktivitenin dış görünüşte yarattığı değişiklikler, insanları egzersize devam etme konusunda motive eden en önemli unsurlar arasında yer alır. Fakat vücudumuzun içindeki değişimlerin büyük bir kısmı egzersiz programına başlamamızla birlikte ortaya çıkar. Kardiyorespiratuar egzersiz yani “kardiyo” olarak da bilinen egzersizler, kalp ve dolaşım sistemini harekete geçirirler. Bu egzersizleri kalp güçlendirme antrenmanı olarak tanımlayan Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton, kardiyonun sağlık açısından önemini 4 maddede sıralıyor.

Hayatta kalabilmemiz için kalp ve dolaşım sistemimizin her an çalışması gerekiyor. Kardiyo egzersizleri de bu yaşamsal sistemin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Koşu, bisiklet ve yüzme gibi egzersizler bu açıdan mükemmel örneklerdir. Kalbimiz kaslardan oluşur ve bu egzersizler kalbin kan pompalama kabiliyetini artırmaya yardımcı olur.

Egzersiz sırasında kalbiniz daha hızlı kan pompaladığı için daha fazla çalışır. Bunun sonucunda, genel anlamda kan pompalama etkinliği giderek artar. Bu sayede, kalbiniz daha az yorulacağı için günlük faaliyetlerinizi daha kolay yapmaya başlarsınız. Bu değişimi, dinlenirken nabzınızda meydana gelen düşüşten anlayabilirsiniz.

Kardiyo egzersizleriyle aktivite seviyenizi artırdığınızda, enerji ihtiyacınız da artar ve buna bağlı olarak vücudunuz ekstra yakıta ihtiyaç duyar. Uzun süreli kardiyo egzersizlerinde, temel yakıt kaynağı olarak vücutta depolanan yağ kullanılır. Harcanan enerjide meydana gelen artışla birlikte kalori alımının da sınırlanması halinde, kayda değer ölçüde kilo verilmesi mümkün olacaktır.

Kardiyo egzersizleri, beyninizin mutluluk hissini artıran endorfin hormonunun üretilmesini destekler.Bu fonksiyon genellikle ‘koşudan kaynaklı coşku’ olarak ifade edilse de, tenis veya yürüyüş de aynı hissi yaratabilir. Kardiyo egzersizi genellikle hareket halinde meditasyon hissi yaratır. Tamamen egzersize odaklandığınızda, stres seviyenizde düşüş meydana gelebilecektir. Egzersizi bitirdiğinizde fiziksel olarak yorulmuş olabilirsiniz ancak zihinsel açıdan canlandığınızı hissedersiniz.