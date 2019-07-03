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03 Temmuz 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Rize ve Trabzon’un iç ve yüksekleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu 33
  • İstanbul: Az bulutlu 32
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı 33

    • Antalya: Az bulutlu ve açık 35
    • Samsun: Az bulutlu 28

    Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

      • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27
      • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37
      • (İHA)

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