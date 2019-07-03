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İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması

İstanbul Valiliği, kamuoyunda tartışma oluşturan Arapça iş yeri tabelaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "İş yeri sahipleri, tabela içeriğinin en az yüzde 75’lik kısmının Türkçe, yüzde 25’lik kısmının Arapça olmak üzere düzenlenmesi hususunda makul süre verilerek ikaz edilmiştir" denildi.
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İstanbul Valiliği kamuoyunda tartışma oluşturan Arapça iş yeri tabelaları konusuna ilişkin açıklamada bulundu. Valiliğin yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Arapça iş yeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması konusundaki çalışmalar 15.06.2019 tarihinde başlatılmıştır. Faaliyet, Valiliğimiz koordinesi ve desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 39 ilçe Kaymakamlığımız ve Belediyelerimiz eliyle yürütülecek olup, pilot uygulama Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa ilçelerini kapsayacak şekilde devam etmektedir. 15.06.2019-01.07.2019 Tarihleri arasında tabelası ilgili mevzuat ve yetkili merci kararına uygun olmayan 730 iş yeri ziyaret edilmiş, iş yeri sahipleri, tabela içeriğinin en az yüzde 75’lik kısmının Türkçe, yüzde 25’lik kısmının Arapça olmak üzere düzenlenmesi hususunda makul süre verilerek ikaz edilmiştir. Zeytinburnu ilçemizde yapılan denetimler sonucunda standartlara uygun olmayan 98, Bayrampaşa ilçemizde 38 işletme tespit edilmiş olup, bu iş yeri tabelalarının mevzuata uyumunun sağlanması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cephe ve tabela modelleme çalışması başlatılmış, tabelaların ilan ve reklam standartlarına uygun hale getirilmesi için ziyaret, uyarı ve bilgilendirmelere devam edilmektedir. Bakanlığımızın bu minvalde vermiş olduğu talimatları gereğince, Valiliğimiz koordinasyonunda iş yeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunluğu, görevlendirilen kurumlar, 39 ilçe Kaymakamlığımız ve Belediyelerimiz ekipleri tarafından sürekli olarak denetlenecek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Yetkili denetim mercilerinin ikaz ve bilgilendirmeleri sonrasında tabelasını hızla standartlara uygun hale getiren iş yeri sahiplerine özellikle teşekkür ediyor; ziyaret, bilgilendirme, makul süre verilerek ikaz edilmelerine rağmen ilan ve reklam standartlarına uygun olmayan tabela kullanan iş yeri sahiplerine gerekli yasal müeyyidelerin uygulanacağını üzülerek bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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