Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:55 TSİ- Gündem G: Bugün 10:56 TSİ

Yenimahalle'nin Sporcuları Engel Tanımıyor

Yenimahalle Belediyesi sporcusu Sevda Kılınç Çırakoğlu, 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışlarının Tunus ayağında 1’inciliği kazandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sevda’dan Tunus çıkarması

Yenimahalle Belediyesi’nin Görme Engelli Milli Sporcusu Sevda Kılınç Çırakoğlu,  43 ülkeden, tüm engel gruplarından 344 sporcunun katıldığı 2019 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışlarının 7. Etabı olan Tunus müsabakalarında 1500 metre koşusunu, 4.59.00 derecesi ile koşarak 1. oldu.

Türkiye rekoru unvanı Yenimahalle’de

Geçtiğimiz aylarda Samsun’da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 200 ve 400 metrede altın madalya kazanan Çırakoğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tunus’ta sergilemiş olduğu başarılı yarışın ardından aldığı derece sonucunda Paralimpik oyunlar barajını geçerek, kota almayı başaran milli sporcu, 25 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarına katılmaya hak kazandı.

Tunus’ta gerçekleştirdiği başarı performans sonrasında kırılması zor bir rekora imza atan Yenimahalle’nin engelsiz sporcusu Sevda Kılınç Çırakoğlu, Türkiye’de 1500 metreyi 5 dakikanın altında koşan ilk görme engelli kadın sporcu unvanının sahibi oldu.

“Sporcularımız engel tanımıyor”

Yenimahalle’nin isminin uluslararası müsabakalarda, milli takım ile birlikte gururla temsil edildiğini belirten Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek “ Sporcularımız uluslararası alanda, engel tanımayarak Yenimahalle’nin ismini gururla taşımaya devam ediyor. Bu başarının temelinde yoğun bir emek ve çalışma azmi bulunuyor. Tüm branşlarda bize destek olarak, başarıları kazanmamızda katkı sunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum” dedi.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:55 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Pursaklar’da İzinsiz Olarak Yapılan Kuş ve Tavuk Kümesleri Yıkıldı mask
Pursaklar’da İzinsiz Olarak Yapılan Kuş ve Tavuk Kümesleri Yıkıldı
03 Temmuz 2019 Yurtta Hava Durumu mask
03 Temmuz 2019 Yurtta Hava Durumu
Kahramankazan Belediyesinden Örnek Davranış mask
Kahramankazan Belediyesinden Örnek Davranış
MTV 2. Taksit Ödemeleri Ne Zaman? mask
MTV 2. Taksit Ödemeleri Ne Zaman?
Ülke genelinde bütün tabelalar "Türkçeleştirilecek" mask
Ülke genelinde bütün tabelalar "Türkçeleştirilecek"
Yeni Düzenleme.. Bebek Kimlikleri Evlere Gönderilecek mask
Yeni Düzenleme.. Bebek Kimlikleri Evlere Gönderilecek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın” mask
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın”

GALERİ

Siteler'in Marka Değerini Yükselteceğiz mask
Siteler'in Marka Değerini Yükselteceğiz
​Ceylan Ertem'den Unutulmayacak Bir Harbiye Gecesi mask
​Ceylan Ertem'den Unutulmayacak Bir Harbiye Gecesi
Dünya güneş tutulmasına kilitlendi mask
Dünya güneş tutulmasına kilitlendi
Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında mask
Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında
ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı mask
ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı
Ankara'da, 1 ayda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi mask
Ankara'da, 1 ayda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL