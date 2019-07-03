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Büşra Ün, İsviçre’de çiftlerde şampiyon oldu

İsviçre’de gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Tenis Birrhard Açık’ta Türkiye’yi temsil eden Büşra Ün, kadınlar çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
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İsviçre’de düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Birhard Açık Turnuvası’nda mücadele eden milli tenisçi Büşra Ün, 8 ülkeden 24 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada çiftler finalinde İsviçreli partneri Nalani Buob ile İsviçreli Buehler-Grosswiler ikilisi ile karşılaştı. Büşra ve Buob rakiplerini 6-1 ve 6-0’lık setlerle 2-0 yenerek kürsünün zirvesine çıkarken, Büşra tekler finalinde ise Nalani Buob’a 6-2 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup olarak ikinci oldu.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Bugün 10:57 TSİ Ankara- Spor

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