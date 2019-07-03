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Bu Festivalin 40 Yıl Hatırı Var

Yenimahalle Belediyesi hatırı sayılır bir festivale imza atıyor. Keyifli etkinliklerle Yenimahallelileri sıcak yaz akşamlarında park ve meydanlarda buluşturan Yenimahalle Belediyesi bu kez de Kahve Festivali düzenliyor.
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Yenimahalleliler Kahve Festivali’nde buluşacak

Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlenecek etkinlik öncesi festivale katılacak firmaları makamında ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Vatandaşlarımızın yaz akşamlarında evlerine kapanmalarını istemiyorum. Yenimahalleli hemşerilerimin açık havada birlik ve beraberlik içinde Yenimahalleli olmanın ayrıcalığını yaşamasını istiyorum” dedi.

Kahveler başkandan

Firma yetkilileriyle program akışını değerlendiren Başkan Yaşar “Bu organizasyonlarla hem sektöre katkımız olacak hem vatandaşlarımız keyifli ve kaliteli zaman geçirecek. Biz, yurttaşlarımızın evlerine kapanmalarını, boyalı ekranlara hapsolmalarını istemiyoruz. İnşallah yaz ayları boyunca gerek mesire alanlarımız, parklarımız gerekse kültür, sanat etkinliklerimiz sadece Yenimahallelilerin değil tüm Ankaralıların güzel bir yaz geçirmesini sağlayacak. Kahveler bizden. Tüm vatandaşlarımızı Kahve Festivalimize bekliyoruz” diye konuştu.

Festivalde yok yok

20 Temmuz Cumartesi günü 16.00-22.00 saatleri arasında Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlenecek olan festivalde vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, filtre kahve yapmanın püf noktalarını ve evde nitelikli kahve pişirme tekniklerini de öğrenecek.

Öte yandan festivalde; Ressam Işık Çuhacıoğlu’nun kahve falından tablo yapımı gösterisinden, workshoplara, barista show ve hediye çekilişlerine kadar birçok renkli aktivite yapılacak. Kahve tutkunlarını bir araya getirecek ve yaklaşık 6 saat sürecek festival, muhteşem bir açık hava konseriyle son bulacak. 

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Bugün 11:01 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Etkinlik

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