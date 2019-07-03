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Milliler Challenge Kupası’nda Şili ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası A Grubu ilk maçında yarın TSİ 21.30’da Şili ile karşı karşıya gelecek.
Milliler Challenge Kupası’nda Şili ile karşılaşacak mask
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Milliler Challenge Kupası’nda Şili ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3-7 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek. FIVB Challenge Kupası’nda A Grubu’nda ev sahibi Slovenya ve Şili ile mücadele edecek Filenin Efeleri, turnuvadaki ilk karşılaşmasında yarın TSİ 21.30’da Şili ile karşılaşacak. Müsabakaların ardından gruplarını ilk 2 sırada bitirecek olan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise; 3./4.’lük karşılaşmasında bronz madalya için karşılaşacak. Şampiyon olan takım 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılım hakkı elde edecek.

  • Millilerin 14 kişilik Challenge Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:
  • Pasörler: Arslan Ekşi, Oğulcan Yatgın
  • Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy

Smaçörler: Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Yiğit Gülmezoğlu, İzzet Ünver

Orta Oyuncular: Oğuzhan Karasu, Halil İbrahim Kurt, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin

  • Liberolar: Burak Mert, Volkan Döne
  • (İHA)

Bugün 11:08 TSİ İstanbul- Spor

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