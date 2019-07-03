Milliler Challenge Kupası’nda Şili ile karşılaşacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3-7 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek. FIVB Challenge Kupası’nda A Grubu’nda ev sahibi Slovenya ve Şili ile mücadele edecek Filenin Efeleri, turnuvadaki ilk karşılaşmasında yarın TSİ 21.30’da Şili ile karşılaşacak. Müsabakaların ardından gruplarını ilk 2 sırada bitirecek olan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise; 3./4.’lük karşılaşmasında bronz madalya için karşılaşacak. Şampiyon olan takım 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılım hakkı elde edecek.
- Millilerin 14 kişilik Challenge Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:
- Pasörler: Arslan Ekşi, Oğulcan Yatgın
- Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy
Smaçörler: Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Yiğit Gülmezoğlu, İzzet Ünver
Orta Oyuncular: Oğuzhan Karasu, Halil İbrahim Kurt, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin
- Liberolar: Burak Mert, Volkan Döne
- (İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz