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FIVB Challenger Kupası’nın basın toplantısı Ljubljana’da gerçekleştirildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın da yer alacağı FIVB Challenger Kupası’nın basın toplantısı Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da gerçekleştirildi.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 03-07 Temmuz 2019 tarihlerinde, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’daki Stozice Arena’nın ev sahipliği yapacağı FIVB Challenger Kupası karşılaşmalarında ev sahibi Slovenya ve Şili ile mücadele edecek. FIVB Challenger Kupası karşılaşmaları öncesinde düzenlenen basın toplantısına, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ve takım kaptanı Arslan Ekşi ile diğer takım başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

ARSLAN EKŞİ: "İLK HEDEFİMİZ FİNALE KALMAK"

CEV Avrupa Altın Ligi’nde ortaya koydukları performansla şampiyon olduklarını ve FIVB Challenger Kupası’nda yer almayı başardıklarını söyleyen Kaptan Arslan Ekşi, "Önümüzdeki yıl, Milletler Ligi’nde yer alabilmek için önemli bir adım olacak. İlk kez bu turnuvada mücadele edeceğiz. Zorlu rakiplerimiz var. İlk hedefimiz finale kalabilmek. Ev sahibi Slovenya güçlü bir takım ve bence turnuvanın favorilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Aynı grupta yer alıyoruz, o maçı kazanmak ve finale doğru emin adımlarla gitmek istiyoruz. Takım olarak iyi bir hava yakaladık. Finale kalarak iyi bir sonuç almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

NEDİM ÖZBEY: "TAKIM OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"

Başantrenör Nedim Özbey ise, CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele ettikleri için diğer takımlara göre hazır bir durumda olduklarını ifade ederek, "Önümüzdeki yıl, Milletler Ligi’ne katılabilmek için bu turnuvada yer alıyoruz. Sezon başında koyduğumuz hedeflerden bir tanesi de bu idi. Milletler Ligi’ne katılım, Türk erkek voleybolunun ileriye gitmesinde önemli bir adım olacak. Bunun da ilk adımını Avrupa Altın Ligi’nde şampiyon olarak attık. İkinci adımı da burada atmak istiyoruz. Takım olarak iyi durumdayız, iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar dilerim” dedi.

(İHA)

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