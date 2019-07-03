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TCG Gökova’dan Norveç’e liman ziyareti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, Norveç’e liman ziyareti gerçekleştirdi.
TCG Gökova’dan Norveç’e liman ziyareti mask
TCG Gökova’dan Norveç’e liman ziyareti mask
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TCG Gökova’dan Norveç’e liman ziyareti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi kapsamında Norveç’in Harstad şehrine liman ziyareti gerçekleştirdi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

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