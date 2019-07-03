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Schalke 04’e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı

Alman temsilcisi Schalke 04’e geçtiğimiz günlerde transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak’ın antrenmanda sakatlandığı ve tedavisinin 2-3 hafta süreceği açıklandı.
Alman ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalamışt mask
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Schalke 04’e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’tan Schalke 04’e 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak’tan kötü haber geldi. Yeni takımı ile 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ozan, antrenmanda sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ozan Kabak’ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu. Genç futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade edildi.

19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Alman ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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