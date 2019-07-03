Almanya Bu Haberle Çalkalanıyor!

Almanya’nın iki devi arasında yaşanan sponsorluk krizi tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Dünyaca ünlü Alman spor kulübü Bayern Münih ve dünya otomotiv devi BMW arasında uzun süredir devam eden sponsorluk görüşmeleri çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden çözüme kavuşturulamadı. İlerleyen tarihlerde bu sürecin yargıya taşınacağı iddiası ise kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Almanya’nın önemli basın organlarından olan Frankfurt Allgemeine Zeitung, çarpıcı bir habere imza attı. Gazetede yayımlanan habere göre; BMW ve Bayern Münih Spor Kulübü arasında yapılan sponsorluk görüşmeleri uzun süredir tıkanmış vaziyette.

İki dev arasında yaşanan bu sponsorluk krizinin kısa süre içinde yargıya taşınması da haberin devamında belirtilen önemli bir ayrıntı olarak görülüyor. Farklı bir otomotiv firmasıyla anlaşması bulunan Bayern Münih, BMW’nin sponsorluk sözleşmesini yapmamasının üzerine 10 – 20 Milyon Dolar tazminat ödemesini talep ettiği düşünülmektedir.

Sponsorluk Krizi Uzun Süre Devam Edecek Gibi Görünüyor!

2002 yılında Bayern Münih ve Audi arasında yapılan sponsorluk anlaşması nedeniyle, Bayern Münih ve BMW arasında uzun süredir devam eden bir sponsorluk krizi vardı. Geçtiğimiz günlerde bu krizin yargıya taşınacağı haberi Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok farklı kentinde merakla karşılandı.

17 yıldır Bayern Münih ve Audi arasında bulunan sponsorluk anlaşmasının son bulmasının ardından BMW kolları sıvayarak Bayern Münih ile sponsorluk anlaşması yapmak için kolları sıvadı. İki Alman devi arasında imzalanan ön anlaşma ile BMW’nin 1 milyar dolardan fazla bir destek vermesi ön görülmüştü. BMW tarafından bu anlaşmanın geçerli olması için eski sponsor Audi’nin %8’lik kulüp hissesinin BMW’ye aktarılması şart koşulmuştu.

Krizin yaşandığı asıl nokta ise Audi’nin sahip olduğu kulüp hissesinin 2025 yılına kadar devredilemeyeceği yönündeki anlaşmadır. BMW’nin ön koşulu sağlanamadığı için Bayern Münih finansal destek alamadı. Bayern Münih Spor Kulübünde paniğe neden olan bu finansal krizin yargıya taşınması ön görülüyor.

Bayern Münih Sponsorsuz Kalabilir!

BMW ile arasında yaşanan sponsorluk kriziyle birlikte büyük zarara uğrayan Bayern Münih yeni sezona kadar sponsorluk anlaşması yapması gerekmektedir. Aksi takdirde sponsorsuz olarak sezona başlayabilir.

Bayern Münih’in kendisini Audi ve Mercedes gibi dünyanın en büyük otomotiv firmaları arasında bıraktığı için BMW’ye tazminat davası açacağı uzun süredir Alman basınında konuşulmaktaydı. BMW’den 10 – 20 Milyon Dolar arasında bir tazminat talebinde bulunacağı düşünülmektedir.

Mali bir krizle karşı karşıya kalan Alman spor kulübü Bayern Münih, kısa sürede sponsorluk krizini çözmek için yoğun çalışmalar yürütüyor.