Diyarbakır'da Dev Operasyon

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 30 Haziranda yapıldığı açıklanan dev operasyonda, 5 Milyon 430 bin kök halinde kenevir bitkisinin ele geçirildi. Diyarbakır’ın tam 72 ayrı noktasında gerçekleştirilen operasyonlara çok sayıda Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi katılım gösterdi.

Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonları arasında gösterilen operasyonda; uyuşturucu yapımında sıklıkla kullanılan; 5 Milyon 430 bin kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin kırsal bölgelerinde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda personel ve teknik destek ekibi katıldı. Kök kenevirinin yanı sıra operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın bulunması, kenevirlerin terör örgütünün kontrolünde işlenip ticaretinin yapılacağı düşüncesini doğurmuştur.

Gömülü Halde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi!

Sabah saatlerinde Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 30 Haziran’da başlatılan geniş kapsamlı operasyonun, 2 Temmuz saat 22.00 sularında tamamlandığı açıklaması yapıldı. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 65 Jandarma timinin ve korucuların katılımıyla gerçekleştirilen operasyona; Bayrak – 128 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykur – 02, adı verildi.

Lice kırsalında yapılan yoğun çalışmalar sonucu toprağa gömülü olarak, 63 kg esrar, 25 bin metre su hortumu, 5 milyon 430 bin 740 kök kenevir, silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede aynı zamanda terör örgütüne ait mağara ve sığınağında yok edildiği bilgisi Valilik tarafından yapılan açıklamada bulunmaktadır.

Operasyon kapsamında toplam 96 araç ve 452 kişi adli arama ve kontrol kapsamında takip altına alınmıştır. Son dönemin en başarılı operasyonunda 5 Milyon 430 Bin 730 adet kök kenevirin ele geçirildiği bilgisi kamuoyunun takdirini topladı.

Operasyona Hava Araçları Destek Verdi!

Diyarbakır Lice kırsalında üç gündür aralıksız devam eden uyuşturucu ve terör operasyonu, 2 Temmuz akşam saatlerinde başarıyla tamamlandı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada çok sayıda uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevirin yanı sıra; sığınak, silah, patlayıcı vb. terör amaçlı kullanılması planlanan maddenin de ele geçirildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda kolluk kuvveti görev yaparken helikopter ve İHA’larda operasyona destek verdi.

Diyarbakır Lice’deki operasyonda; 2 Skorsky, 2 Atak Taarruz helikopteri, İnsansız Hava Aracı, 65 Jandarma Özel Harekat Timi ve çok sayıda köy korucusu katılım gösterdi. Lice bölgesinde 72 farklı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; 5 Milyon 430 Bin kök kenevir maddesinin ele geçirildiği açıklandı.

Operasyon sırasında terör örgütüne ait çok sayıda mağara ve sığınağında imha edildiği yapılan açıklamada kamuoyunun bilgisine sunuldu.