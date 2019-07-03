Otobüs Biletlerinde Online Satış Oranı Yüzde 50'ye Ulaşacak

Otobüs taşımacılığı, uçak, hızlı tren gibi seyahat yolculukları artsa da vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmeye devam ediyor. 5 yıl önce 223 milyon olarak tahmin edilen yolcu sayısı 2018 yılında yüzde 3 düşüşle 216 milyon kişi oldu. Fiyat avantajı bakımından ön plana çıkan ulaşım aracının biletlerinde dijitalleşme oranı da her geçen yıl artıyor. Online otobüs bileti oranının yüzde 30 seviyelerinde olduğunu belirten biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “Güvenli ödeme ve fiyat avantajından dolayı kişilerin bilet satın almaları da hızla dijitalleşiyor. Rakamlarda bunu gösteriyor. Önümüzdeki beş yılda otobüs biletlerinde online satışların payı yüzde 50’ye yaklaşacağı öngörülüyor'' dedi.

Gelişen teknoloji seyahat alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Eskiden bilet almak için terminallere gidilirken, yeni dönemde biletler cebimize giriyor. Bu tür kanallardan yapılan işlemlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Bu dijitalleşmeden otobüs biletleri de nasibini aldı. Özellikle yoğun dönemlerde bu rakamın daha da arttığını belirten biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, Ramazan Bayramında bazı otobüs firmalarında online satış oranının yüzde 65’e ulaştığını vurguladı.