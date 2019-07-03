03 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı’da 258,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258,80 liradan, bin 704 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 725 liradan, 236 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240 liradan, bin 665 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 685 liradan, 833 liradan alınan Yarım Ziynet 843 liradan ve 416 liradan alınan Çeyrek Ziynet 421 liradan satılıyor.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz