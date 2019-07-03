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03 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

03 Temmuz 2019 altın fiyatları ne kadar? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı kaç lira oldu? Peki bugün altın ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...