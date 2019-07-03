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SİYAMDER 11. Ulusal Genel Kurulu Konya’da Gerçekleşti

Türkiye’nin 22 şehrinde faaliyet göstermekte olan Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) 150 gönüllüsü ile birlikte Konya’da Ulusal Genel Kurulunu gerçekleştirdi.
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SİYAMDER 11. Ulusal Genel Kurulu Konya’da Gerçekleşti

Türkiye’nin 22 şehrinde faaliyet göstermekte olan Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) 150 gönüllüsü ile birlikte Konya’da Ulusal Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Sivil Yaşam Derneği Ulusal Genel Kurulu 27-30 Haziran tarihlerinde Türkiye’nin 17 şehrinden 150 gencin katılımıyla Konya’da gerçekleştirildi. ‘Birleşmiş Milletler Simülasyonu’ şeklinde ilerleyen oturumlar süresince gençler demokratik ortamda dernek ve ulusal yöneticiler hakkında görüşlerini belirtti.

3 gün süren kurul boyunca birbirinden farklı oturumlarda Ulusal Gençlik Zirvesi ev sahipliği, Ulusal Programlar gibi birçok gündem maddesini karara bağladı. Aynı zamanda gelecek dönemin yönetim ve yürütme kurulu kapalı oylama sistemiyle belirlendi. 11. Ulusal Genel Kurulu’nda 7. Ulusal Gençlik Zirvesi teması “Dijital Dönüşümün Dünü Bugünü ve Yarını” olarak belirlendi. SİYAMDER Ulusal Gençlik Zirvesi Aralık ayında sivil toplum, kamu ve özel sektör’ün katılımıyla Ankara’da düzenlenecek. Ulusal Genel Kurul ile gençlerin karar alma mekanizmalarına katkısını birebir tecrübe ettiğini söyleyen Sivil Yaşam Derneği Genel Başkanı Fatih Vardar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerle derneğin yeni yürütme kurulunu ve stratejisini belirleyerek ulusal ve uluslararası mecrada birçok yeni projeye imza atacaklarını belirtti.

Türkiye'de ve dünyada gençliğin nabzını tutacak ekip şu isimlerden oluşuyor: Yönetim Kurulu; Genel Başkan Fatih VARDAR, Genel Sekreter Sena ÖZSİPİCİ, İç İlişkiler Direktörü Hakan EKİNCİ,Dış İlişkiler Direktörü Utkucan ÇEBİŞ, Projeler Direktörü Sümeyye AŞVEREN, Finans Direktörü Oktay OVALI, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Gülşah KOCABAY. Destek Birimi Direktörlükleri; Eğitim Destek Birimi Direktörlüğü Serhat ÇAM Çalışma Grubu Direktörlükleri; Demokratik Katılım Çalışma Grubu Direktörü Muhammed Ali YAZGAN, Dezavantajlı Gençler ve Sosyal Dahil Etme Çalışma Grubu Direktörü Burçin ÜNVER,İnovasyon ve Girişimcilik Çalışma Grubu Direktörü Ali KATRANCI.

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