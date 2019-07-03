Bakan Ersoy’dan Kemal Sunal paylaşımı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabından Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal’ın vefatının 19’uncu yılı nedeniyle bir paylaşım yaptı. "Değerli sanatçımız Kemal Sunal’ı saygı ve rahmetle anıyorum" diyen Bakan Ersoy’un paylaştığı fotoğrafın üzerinde ise, "İzlendiğinde yediden yetmişe herkesin yüzünde kocaman bir gülümsemeye sebep olan, gelmiş geçmiş en değerli sanatçılarımızdan Kemal Sunal’ı vefatının 19’uncu yılında saygı ve rahmetle anıyorum" ifadeleri yer aldı.
(Emin Kuvat/İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz