Yağmur Sarnıç Velayet Davasını Kaybetti Sinir Krizi Geçirdi

Yağmur Sarnıç Sinir Krizi Geçirdi!

Eski milli futbolcu Emre Âşık ve eşi Yağmur Sarnıç arasında uzun süredir devam eden boşanma ve velayet davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle Emre Âşık tarafından açılan davayı kaybeden Yağmur Sarnıç, pedagog ve sosyal hizmetler çalışanları tarafından çocuklarının alınmasıyla sinir krizi geçirdi. Uzun süre ağlayan ve çığlık atan Yağmur Sarnıç, çocuklarından ayrılmayı hazmedemedi.

Galatasaray ve Milli takımın efsane isimlerinden Emre Âşık, üç çoğuna şiddet uyguladığı ve anlaşamadıkları gerekçesiyle Yağmur Sarnıç’a boşanma davası açmıştı. İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına, Emre Aşık’ın yaptığı suç duyurusunda; çocuklarını darp ettiğine dair fotoğrafların ve diğer somut delillerin bulunduğu belgelerle başvuran Aşık, mahkeme kararıyla çocuklarının velayetini almayı başardı.

Üç çocuğuna da şiddet uyguladığını iddia eden Aşık’ın bu iddiasını kanıtlamasının ardından anne Yağmur Sarnıç’tan çocuklar alınırken, Sarnıç zor anlar yaşadı. Sinir krizi geçirirken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından Yağmur Sarnıç’ın sinir krizi sosyal medyada günün en çok konuşulan ve tıklanan videolarından oldu.

Çocuklara Şiddet İddiası Kanıtlandı!

Eski futbolcu Emre Aşık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan başvuruda; İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Emre Aşık’ı haklı bularak, çocukların velayetinin anneden alınması kararını verdi. Savcılığın verdiği kararın ardından polis ve sosyal hizmetler ekiplerince çocuklar anneden alındı. Çocukların alındığı sırada Yağmur Sarnıç, sinir krizi geçirerek sosyal medyanın gündemine yerleşti.

3 çocuğa şiddet uyguladığını kanıtlayan belgelerle birlikte İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran eski futbolcu Emre Aşık, mahkeme kararıyla çocuklarının velayetini almayı başardı.

Eski milli futbolcu Emre Aşık, Yağmur Sarnıç’ın, çocuklarına şiddet uyguladığını gösteren fotoğrafları savcılığa delil olarak sunmasının ardından çocuklar anneden alındı. Çocukların alındığı sırada sinir krizi geçiren anne Yağmur Sarnıç’ın görüntüleri binlerce kişi tarafından izlendi.

Birçok Skandala Karışmıştı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sinir krizi geçirdiği görüntülerin yayınlanmasının ardından Yağmur Sarnıç daha öncede farklı skandallara imza atmıştı.

2012 yılında futbolcu Emre Aşık ile evlenen sarnıç; 2017 yılında bir baykuşu tedavi ettirmek istemiş, fakat bakanlık yetkililerinin kuşu almasının ardında veterinere saldırmıştı. Benzer şekilde eşiyle birlikte Çanakkale’de bir çekime yetişmek için sıra beklemeden feribota geçen Yağmur Sarnıç ve eşi Emre Aşık, darp edilmişti.

Sürekli farklı bir skandalla anılan Yağmur Sarnıç, bundan kısa bir süre önce de hastanede yanlış yere park edince, güvenlik görevlilerine saldırmış ve polis tarafından işlem uygulanmıştır.

Bu sefer sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç’ın görüntülerinin paylaşılmasıyla da çift yeni bir skandala imza atmış oldu.