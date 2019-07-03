Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:53 TSİ- Spor G: Bugün 15:22 TSİ

Kartal’a Alman orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alman orta saha oyuncusu Lewis Holtby’yle ilgileniyor. Hamburg’la olan sözleşmesi sona eren Holtby için temaslar sürüyor.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. 8 Temmuz tarihinde topbaşı yapacak olan siyah-beyazlılarda yönetim, bu tarihe kadar en az 2 ismi kadroya katmanın çalışmalarını yapıyor. Daha önce Khedira’nın gündeme geldiği Beşiktaş’ta, bu futbolcunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle başka isimlerle görüşmeler başladı. Kartal’ın gündemindeki son isim ise Hamburg’la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby. 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusunun bonservisi olmaması nedeniyle, Beşiktaş bu futbolcuyu uygun maliyetle kadroya katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Almanya 2. Ligi’nde mücadele eden Hamburg’la lig ve kupada toplam 31 maça çıkan Holtby, 5 gol atıp 6 da asist yapmıştı. Holtby, 3 kez de Almanya Milli Takımı’nın formasını giydi. Alman futbolcu, 2015 yılında Tottenham’dan Hamburg’a 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

ALİ ADNAN’LA GÖRÜŞME YAPILDI

Sol bek arayışları içinde olan siyah-beyazlılar, daha önce Çaykur Rizespor forması da giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan için de kulübü Udinese’ye teklif götürdü. Devre arasında ABD ekiplerinden Vancouver’a kiralık olarak giden Ali Adnan’nın İtalyan ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Son dönemde bu futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen Udinese, Ali Adnan’ı önce Atalanta’ya, ardından da Vancouver’a kiralık olarak göndermişti. 25 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak isteyen Beşiktaş, Udinese’yle da pazarlıklara başladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Bugün 14:53 TSİ İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Schalke 04’e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı mask
Schalke 04’e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı
FIVB Challenger Kupası’nın basın toplantısı Ljubljana’da gerçekleştirildi mask
FIVB Challenger Kupası’nın basın toplantısı Ljubljana’da gerçekleştirildi
Milliler Challenge Kupası’nda Şili ile karşılaşacak mask
Milliler Challenge Kupası’nda Şili ile karşılaşacak
ABD, Kadınlar Dünya Kupası’nda finalde mask
ABD, Kadınlar Dünya Kupası’nda finalde
Kasımpaşa’da yeni sezon hazırlıkları başladı mask
Kasımpaşa’da yeni sezon hazırlıkları başladı
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor mask
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

GALERİ

Bakan Kasapoğlu’ndan Yozgatlı gençlere ikinci müjde mask
Bakan Kasapoğlu’ndan Yozgatlı gençlere ikinci müjde
Minik Serçeden Tazminat Davası! mask
Minik Serçeden Tazminat Davası!
Süreyya Yalçın'a 97 Milyon Dolar Miras Kaldı mask
Süreyya Yalçın'a 97 Milyon Dolar Miras Kaldı
Yeşilçam’ın Efsanesi 75 Yaşında! mask
Yeşilçam’ın Efsanesi 75 Yaşında!
Red Bull Uçuş Günü Fransa ve Sırbistan’ın ardından Türkiye’de mask
Red Bull Uçuş Günü Fransa ve Sırbistan’ın ardından Türkiye’de
Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan 3 Temmuz paylaşımı mask
Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan 3 Temmuz paylaşımı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL