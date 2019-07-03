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Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti

Barcelona, son olarak CSKA Moskova’da forma giyen ABD’li basketbolcu Cory Higgins ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu yönde çalışmalar yapan İspanyol ekibi Barcelona, ABD’li basketbolcu Cory Higgins ile anlaşmaya vardı. Barca’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, son olarak CSKA Moskova’da forma giyen Higgins ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 30 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Moskova ile THY Euroleague ve VTB Ligi’nde şampiyonluk yaşadı.

Yıldız basketbolcu, Moskova temsilcisi ile geride kalan sezonda Euroleague’de 14.9 sayı, 2.2 ribaund ve 1.8 asist ile mücadele etti. Türkiye’de Gaziantep Basketbol’da forma giyen Higgins, Avrupa’da ayrıca Zenit’te de oynadı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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