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Fenerbahçe’den ABD’ye bir yıldız daha

Fenerbahçe’de 2014-2015 sezonundan bu yana forma giyen 2002 doğumlu genç pivot oyuncusu Sahra Genç, elde ettiği spor bursu ile yeni sezonda Türkiye’yi Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil edecek.
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Fenerbahçe’den ABD’ye bir yıldız daha

Fenerbahçe Koleji’nde 2014-2015 sezonunda süre almaya başlayan genç oyuncu, takip eden 4 sezonda Fenerbahçe Koleji ve Fenerbahçe altyapı takımlarının formasını giyerek birçok organizasyonda süre aldı ve hem oynadığı süreleri hem de aldığı sorumlulukları yukarıya çekerek dikkat çekti.

İDOLÜ NEVRİYE YILMAZ, HEDEFİ WNBA

WNBA maçlarını izleyerek büyüdüğünü ve kendisine Türk kadın basketbolunun efsane ismi Nevriye Yılmaz’ı örnek aldığını söyleyen Genç, "Bir gün ben de orada olarak ülkemi temsil edeceğim” diyerek WNBA hedefinin altını çizdi. ABD’nin Arizona eyaletinin en gözde liselerinden birisi olan Bella Vista College Preparatory School’un burs teklifi kabul eden Sahra Genç, sonra da üniversite bursu elde etti. Genç basketbolcu böylelikle, elde ettiği 400 bin dolarlık spor bursu ile gelecek 6 sezon boyunca ABD’de eğitim ve spor yaşamını sürdürecek.

Yaklaşık 400 bin dolar değerinde bursa layık görülen Sahra Genç, lise hayatından sonra ise ABD’nin New York şehrinde bulunan Long Island Üniversitesi’nde eğitim yaşamını sürdürmeyi planlıyor.

"AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"

Burs süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan başarılı sporcu, "Fenerbahçe ile unutulmaz 5 sezon geçirdim. Bu ailede öğrendiklerim ve kazandığım deneyimler benim için paha biçilemezdi ancak bugünden itibaren benim için yeni bir macera başlıyor. 6 yıl boyunca ABD’de eğitim ve spor yaşamımı sürdüreceğim. Lise yaşamımdan sonra ise, kendi adıma en doğru kolej tercihini yapmayı arzu ediyorum. En önemli hedefim, bir yandan kendimi geliştirirken, diğer yandan elde edeceğim başarılar ile ülkemizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etmek olacak” diye konuştu.

(İHA)

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