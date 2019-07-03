Abdullah Avcı, sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da başlayacak olan Beşiktaş’ta futbolcular ve teknik ekip sırasıyla sağlık kontrollerinden geçiyor. Siyah-beyazlılarda sağlık kontrolünden geçme sırası ise Teknik Direktör Abdullah Avcı’ydı. Kulüpten yapılan açıklamada, Avcı’nın detaylı kan tetkikleri yapıldığı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi. Sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı ifade edildi.

(İHA)