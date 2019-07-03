Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF faaliyet programına alındı
Türk halterinin efsane isimlerinden Naim Süleymanoğlu adına 14-17 Kasım tarihlerinde Gaziantep’te yapılacak olan Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından organizasyon takvimine dahil edildi. Gümüş kategorisinde düzenlenecek olan turnuva, olimpiyatlara da kota verme özelliği taşıyacak.
Turnuvada adını ilk 6’ya yazdıran sporculara ödüller dağıtılacak. Sıralamaya göre sporcular, 2 bin, bin 750, bin 500, bin 250, bin ve 750 Dolar ödül kazanacak.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz