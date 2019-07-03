İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ili Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede operasyonların kararlılık ile sürdürüldüğü vurgulandı
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz