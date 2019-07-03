Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:53 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:00 TSİ

İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ili Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede operasyonların kararlılık ile sürdürüldüğü vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi mask
Büyütmek için resme tıklayın

İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ili Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede operasyonların kararlılık ile sürdürüldüğü vurgulandı

Bugün 16:53 TSİ Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Kazada Anne Oğul Ölümden Döndü mask
Kazada Anne Oğul Ölümden Döndü
Diyarbakır'da Dev Operasyon mask
Diyarbakır'da Dev Operasyon
TCG Gökova’dan Norveç’e liman ziyareti mask
TCG Gökova’dan Norveç’e liman ziyareti
Ankara'da 3 ton akaryakıt kaçakçılığı operasyonu- Kaçak Akaryakıt Operasyonu Haberleri mask
Ankara'da 3 ton akaryakıt kaçakçılığı operasyonu- Kaçak Akaryakıt Operasyonu Haberleri
Irak’ın kuzeyine hava harekatı mask
Irak’ın kuzeyine hava harekatı
ByLock operasyonu: 30 şüpheliden 22’si yakalandı mask
ByLock operasyonu: 30 şüpheliden 22’si yakalandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

GALERİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Türk takımlarının rakipleri belli oluyor mask
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Türk takımlarının rakipleri belli oluyor
Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz İle Anlaştı mask
Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz İle Anlaştı
Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti mask
Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
Kartal’a Alman orta saha mask
Kartal’a Alman orta saha
Real Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yeniledi mask
Real Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Bakan Kasapoğlu’ndan Yozgatlı gençlere ikinci müjde mask
Bakan Kasapoğlu’ndan Yozgatlı gençlere ikinci müjde
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL