Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:08 TSİ- Spor G: Bugün 17:14 TSİ

Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri’ne Çin galibiyetiyle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde A Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi Çin’i 3-1 mağlup etti. Milliler, grup ikinci ve son maçında yarın İtalya ile TSİ 14.30’da karşılaşacak.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çin’in ev sahipliğinde Nanjing’te düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Nanjing Olimpik Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede milliler, son olimpiyat şampiyonu Çin’i 22-25, 19-25, 25-22 ve 22-25’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek galibiyetle başladı.

Filenin Sultanları böylelikle, Milletler Ligi’nde son Avrupa ve Dünya şampiyonu Sırbistan ve son Milletler Ligi şampiyonu ABD’nin ardından son olimpiyat şampiyonu Çin’i de mağlup etmeyi başardı.

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi Finalleri’nde A Grubu’ndaki ikinci ve son maçında yarın TSİ 14.30’da İtalya ile karşılaşacak.

  • Salon: Nanjing Olimpik
  • Hakemler: Susana Rodriguez Jatvia(İspanya), Patricia Rolf (ABD)

Çin: Liu, Gong, Liu X., Wang, Yang, Di Yao, Feifan (L) (Diao, Du, Duan, Hu, Zheng)

Türkiye: Gözde, Meliha, Kübra, Ebrar, Zehra, Cansu, Simge (L) (Ezgi, Şeyma, Aslı)

  • Setler: 22-25, 19-25, 25-22, 22-25
  • Süre: 113 dakika (28, 26, 29, 30)
  • (İHA)

Bugün 17:08 TSİ İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF faaliyet programına alındı mask
Naim Süleymanoğlu Turnuvası IWF faaliyet programına alındı
Almanya Bu Haberle Çalkalanıyor! mask
Almanya Bu Haberle Çalkalanıyor!
Schalke 04’e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı mask
Schalke 04’e yeni transfer olan Ozan Kabak sakatlandı
FIVB Challenger Kupası’nın basın toplantısı Ljubljana’da gerçekleştirildi mask
FIVB Challenger Kupası’nın basın toplantısı Ljubljana’da gerçekleştirildi
Milliler Challenge Kupası’nda Şili ile karşılaşacak mask
Milliler Challenge Kupası’nda Şili ile karşılaşacak
Büşra Ün, İsviçre’de Çiftlerde Şampiyon Oldu mask
Büşra Ün, İsviçre’de Çiftlerde Şampiyon Oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

GALERİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Türk takımlarının rakipleri belli oluyor mask
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Türk takımlarının rakipleri belli oluyor
Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz İle Anlaştı mask
Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz İle Anlaştı
Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti mask
Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
Kartal’a Alman orta saha mask
Kartal’a Alman orta saha
Real Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yeniledi mask
Real Madrid, Fabien Causeur ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Bakan Kasapoğlu’ndan Yozgatlı gençlere ikinci müjde mask
Bakan Kasapoğlu’ndan Yozgatlı gençlere ikinci müjde
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL