Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 17:24 TSİ- Spor G: Bugün 17:25 TSİ

Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaşlı futbolcularculardan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da başlayacak olan Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi.

(İHA)

Dün 17:24 TSİ İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
UEFA’dan Özcan Sultanoğlu’na Görev mask
UEFA’dan Özcan Sultanoğlu’na Görev
Galatasaray’da Kombineler Genel Satışa Çıktı mask
Galatasaray’da Kombineler Genel Satışa Çıktı
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu mask
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu
Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131 yabancısı oldu mask
Nemanja Andusic, Trabzonspor’un 131 yabancısı oldu
Barcelona, Brandon Davies’i transfer etti mask
Barcelona, Brandon Davies’i transfer etti
Başakşehir’in altyapısı Nedim Yiğit’e emanet mask
Başakşehir’in altyapısı Nedim Yiğit’e emanet
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

GALERİ

Diyanet İşleri Başkanlığından İslamofobi Hakkında Açıklama! mask
Diyanet İşleri Başkanlığından İslamofobi Hakkında Açıklama!
Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı mask
Bağımsızlık Günü’nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı
En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir? mask
En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir?
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar mask
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar
Erol Evgin'den Muhteşem Konser mask
Erol Evgin'den Muhteşem Konser
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı mask
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL