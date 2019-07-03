Günün Özeti

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti.

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