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Bugün 18:18 TSİ- Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,84’lük düşüşle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,84’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 837 puanlık azalışla 99 bin 363 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi de yüzde 0,96 değer kaybetti.

(İHA)

Bugün 18:18 TSİ İstanbul- Ekonomi

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