En Güzel Cemal Süreya Sözleri - Cemal Süreya Şiirleri - Cemal Süreya Kimdir

Türk edebiyatının en iyi aşk şiirlerini kaleme almış olan şairleri arasında ilk sıralarda yer alan Cemal Süreya, yaşamı ve edebi hayatıyla da bugün bile birçok insana örnek olmaktadır. Gerçek adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya, hayatı boyunca birçok farklı evlilik yapmıştır.

Hayatının bu denli karmaşık ve yeni aşklarla dolu olması şairin şiirlerinde doğrudan etkili olmuştur. Cemal Süraya ile ilgili anlatılan birçok farklı anekdotun olmasının yanı sıra bu hatıralardan en ilginci ise, soy ismindeki y harfini girdiği bir iddia sonucu silmesidir. İlginç yaşamı ve ustaca yazılmış şiirleriyle Cemal Süreya, Türk şiirinin en usta şairleri arasında sonsuza dek kalacaktır.

Cemal Süreya’nın en iyi şiirleri vaktinin büyük bir bölümünü ayırdığı Papirüs adlı dergide yayımlanmıştır. Yayımlandığı ilk yıllarda şiirlerinin anlaşılmaması ve okunmaması onu şiir sevdasından asla vazgeçirmemiştir.

İkinci yeni akımı şairleri arasında ilk sıralarda gösterilen Cemal Süreya, renkli yaşamı ve ardında bıraktığı sayısızı eseriyle bugün milyonlarca okura sahiptir. En güzel şiirlerin yazarı olarak anılan Cemal Süreya, 9 Ocak 1990 yılında 59 yaşında hayata veda etmiştir. Cemal Süreya’nın şiirleri bugün en çok okunan ve herkes tarafından sevilen şiirler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Cemal Süreya Kimdir?

Asıl adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da doğmuştur. Kürt kökenli bir ailenin çocuğu olarak Erzincan’da dünyaya gelen Cemal Süreya, 1938 yılında yaşanan Dersim harekâtından sonra ailesiyle birlikte Bilecik’e sürgün edilmişlerdir.

İlk ve orta öğrenimini farklı kentlerde tamamlayan Cemal Süreya, Üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde maliye bölümünde öğrenim görmeye başladı.

Çok küçük yaşlarda şiirle tanışan Cemal Süreya Ankara’daki üniversite yıllarında şiir yazmaya ve şiirlerini yayımlatmaya başladı. Cemal Süreya yine üniversite yıllarında; Sezai Karakoç, Muzaffer Erdost, Hasan Basri gibi Türkiye’nin önemli simalarıyla yakın arkadaşlık ilişkileri kurdu.

Üniversite öğreniminden sonra Türkiye’nin birçok yerinde memurluk yapan Cemal Süreya; Seniha Seber, Zühal Tekkanat, Güngör Demiray ve Birsen Sağnak ile evlenmiştir. Evliliklerinden Ayçe ve Memo Emrah adlı iki çocuğu olaran Cemal Süreya, yazdığı birçok şiirini ise unutulmaz aşkı Tomris Uyar için yazmıştır.

9 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur. Cemal Süreya günümüzde Türk edebiyatının önemli kilometre taşlarından biri olarak anılmaktadır.

En Güzel Cemal Süreya Sözleri

Cemal Süreya’nın en iyi şiirleri vaktinin büyük bir bölümünü ayırdığı Papirüs adlı dergide yayımlanmıştır. Yayımlandığı ilk yıllarda şiirlerinin anlaşılmaması ve okunmaması onu şiir sevdasından asla vazgeçirmemiştir.

Biz kırıldık daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza. Neden yorgunsun sorusuna cevap aramaktan ve bunu sormasınlar diye gülümsemekten yoruldum. Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum söyleyince ne olacak sus bitsin. Unutsun beni demişsin, bu bana imkânsız geliyor. Çünkü unutmam için önce seni hatırlamam gerekiyor. Uçmak için kuş olmak gerekmiyor, küçük sevinçler olsun yeter. Uğraşmayı bırak artık dünle ve dünündekilerle. Bir de hep yanında olanlarla yarına bakmayı dene. Öyle yorgunsun ki gözlerinde bir avuç cam kırığı dizlerinde yüzyılların zincirleri var sanki. İkide bir elini başına götürüp rüzgarda dağılan yalnızlığını düzeltiyorsun... Seni soruyorlar. Öldü mü diyeyim yoksa dönecek mi? İkisi de imkânsız değil mi? Çünkü biliyorum; asla geri dönmezsin ve biliyorsun, sen benim için asla ölmezsin! Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı. Belki de. Evet, belki de sen, hiç hak etmemiştin beni. Oysa ben; her halinle kabullenmişim seni. Mutlu olmanın yolunu, karşıdakini mutlu etmek sanıyorduk. Yanıldık! Çünkü ne kadar mutlu ettiysek, o kadar yalnız kaldık. Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi. Üstüne basıp geçenlerin çarpılışını görmek için bekliyorum seni. İnsanın başına ne gelirse merakından gelir demiş eskiler. Baktım olmuyor. Ben seni merak edeyim, sen de geliver. Yaşayanlar unutmuştu bizi. Biz öldüğümüzle kalmıştık... Sen bakma benim bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlayamaz. Sen asıl bunlara bak bunlar dudakların. Bunların konuşması olur öpmesi olur. Seni usulca öpmüştüm ilk öptüğümde. Vapurdaydık vapur kıyıdan gidiyordu. Üç kulaç öteden İstanbul gidiyordu. Uzanmış seni usulca öpmüştüm. Hemen yanımızda balıklar gidiyordu. Son kötü günleri yaşıyoruz belki. İlk güzel günleri de yaşarız belki. Kekre bir şey var bu havada. Geçmişle gelecek arasında. Acıyla sevinç arasında. Öfkeyle bağış arasında... Aslında annem seni anlatır dururmuş çocukluğumda, her masala seni anlatarak başlarmış: "Bir varmış, bir yokmuş.” Şimdi diyorum. Şimdi; bir deniz, denizde vapur, gökyüzünde martı, semaverde çay olmalı... Birde çaya yaren... Ne kadar silersen sil, ya yırtılır defterin ya da izi kalır cümlelerin.

Cemal Süreya Sevdaya Dair Sözler

Cemal Süreya, renkli yaşamı ve ardında bıraktığı sayısızı eseriyle bugün milyonlarca okura sahiptir. En güzel şiirlerin yazarı olarak anılan Cemal Süreya, 9 Ocak 1990 yılında 59 yaşında hayata veda etmiştir.

Sen yüzüne sürgün olduğum kadın... Sesinde ne var biliyor musun, söyleyemediğin sözcükler var. Karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin. Yüzüm kime dönük olursa olsun yüreğim hep sana dönük olacak… Şu senin bulutsu sesin var ya, uçtan uca tersyüz ediyor geceyi Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz. Arada bir ağlamak için onu kocaman ellerimle sevdim. Çocuk olsam yeniden, bir tek düştüğüm için acısa içim ve kalbim; çok koştuğum zaman çarpsa sadece. Çık gel bir kez daha yıkıntılardan, çık gel bir kez daha beni bozguna uğrat. Peki ya sizin hiç fotoğrafını açıp yüzünün en ince ayrıntısına kadar, incelediğiniz biri oldu mu?.. Akla gelen, başa gelir diyorlar ya, yalan! öyle olsa, milyonlarca sen düşerdi başıma. Baktım sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim... Kısacası artık ben sana "hiçbir şey" değilim... Ne demiş uçurumda açan çiçek: Yurdumsun ey uçurum. Biliyorsun ben hangi şehirdeysem yalnızlığın başkenti orası. Hayatımda ilk kez birisi bana ‘Kendine çok dikkat et.’ dedi sadece. Anlamış onun kalbini taşıdığımı herhalde. “Seni Seviyorum”dan daha özel bir cümle de var: Sana güveniyorum. Çünkü herkes herkesi sevebiliyor ama herkese güvenemiyor. Baktım bir şarkı almış gidiyor dudaklarımı. Gölgemi gördüm de yerde, seni hatırladım. Bakarsın dün en güvendiğin kişi, karşı tarafın şahidi olmuş. İşte acıdır bu daö ölümden de korkusundan da... Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı. Sana bir kere baksam ikinin hatırı kalıyordu. İki kere bakayım desem üçün boynu bükük. Uzaktan seviyorum seni; kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan, sadece seviyorum. Üzülme değmez sözünü duymaktan sıkıldım. Değmeyenlere zaten üzülmem. Üzüldüğüm şey; değmeyenlere yüreğimin değmiş olması.

Cemal Süreya Aşk Sözleri ve Şiirlerinde Dizeler

Üniversite öğreniminden sonra Türkiye’nin birçok yerinde memurluk yapan Cemal Süreya; Seniha Seber, Zühal Tekkanat, Güngör Demiray ve Birsen Sağnak ile evlenmiştir. Evliliklerinden Ayçe ve Memo Emrah adlı iki çocuğu olaran Cemal Süreya, yazdığı birçok şiirini ise unutulmaz aşkı Tomris Uyar için yazmıştır.

Bir gün ayrıldık ve sevilmekten eskimiş bir renk gibi hissettim kendimi. Parkta salıncak sırası bekleyen çocuk gibi sevdim seni. Biraz heyecan, birazda salıncağı başkası kapacak korkusu işte... Annesinden dayak yediği halde, yine ‘anne’ diye ağlayan bir çocuktur aşk. Birer birer, seve seve çıktığım aşk basamaklarını; onar onar, söve söve iniyorum şimdi! Üşüyor musun? Üzülme be! Gel yanıma. O kadar yaktın ki canımı; ısınırsın. Üşümezsin bir daha. Önce sevdiğiniz terk eder sizi, ardından uykunuz. Sonra ne sevdiğiniz geri gelir ne de uykunuz. Denir ya aşk iki kişilik, yalan! Aşk bile bile delilik. Bir de hayat müşterektir, denir. Bu da yalan çünkü aşk acısı hep tek kişilik. Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık “sevda” da boğulur. Ertesi gün sana kavuşmayacağım için uyumadığım geceler var benim. Doğru yerde yanlış kişi olmadık ama yine de sevilmedik. Anladım ki; yanlış yerde, doğru kişi olduğumuz için terk edildik. Öyle uzaktan seviyorum seni, yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan. Öyle uzaktan seviyorum seni Keşke birini tam kaybetmeden, ona olan tüm sevgimizi haykırabilsek… Öyle sevdim ki seni, öylesine sensin ki! Kuşlar gibi cıvıldar tattırdığın acılar. Sana rastladığım gün susuzdum, yalnızdım bir çırpıda içtim gözlerini. Göğsünde kaybolurum hüzünlendiğim dakikalarda; çünkü senin omuzlarında ağlamanın deniz manzarası var. Öyle bir seversin ki; daha eli eline değmeden, nazar değer...

Cemal Süreya Şiirleri

Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı

“Biliyorum sana giden yollar kapalı

Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni

Ne kadar yakından ve arada uçurum;

İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi”

İki Kalp

“Kuşlar toplanmışlar göçüyorlar

Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.”

Dilekçe

“Sokağımsan

Ben anahtarı çevirdiğim zaman

Kapanan evin kapısı değil,

Senin kapın olsun açılan.”

Sizin Hiç Babanız Öldü mü?

“Sizin hiç babanız öldü mü?

Benim bir kere öldü kör oldum

Yıkadılar aldılar götürdüler

Babamdan ummazdım bunu kör oldum”