Tuncel Kurtiz Sözleri – En Güzel Ramiz Dayı Sözleri - Tuncel Kurtiz Kimdir

Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Tuncel Kurtiz, 27 Eylül 2013 yılında 77 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Birçok sinema filminde ve televizyon dizisinde başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip olan Tuncel Kurtiz aynı zamanda tiyatro sahnelerinde üstün performanslar sergileyerek seyircileri büyülemeyi başarmıştır.

Tuncel Kurtiz'in Hayatı ve Oynadığı Unutulmaz Filmler

Usta sanatçının ölümünün üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hala filmleri ve dizileri sevenleri tarafından beğeniyle izlenmektedir.

Sanat hayatına ilk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosunda başlayan Tuncel Kurtiz, bu tarihten sonra sanat hayatında sürekli bir yükselme yaşamıştır. Sinema, tiyatro, televizyon ve seslendirme alanında sayısız sanatsal faaliyette bulunan usta oyuncunun aynı zamanda edebiyata ve felsefeye de ilgisinin olduğu bilinmektedir.

77 yıllık yaşamının her anını dolu dolu geçiren Tuncel Kurtiz, sanat yaşamında sayısız ödüle layık görülmüş ve sanat çevrelerinde isminden sıklıkla söz ettirmiştir.

Türk televizyon tarihinin en beğenilen ve unutulmazları arasında gösterilen birçok yapımında farklı karakterlere can vermiştir. Tuncel Kurtiz’in rol aldığı diziler arasında; Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Asi, Alacakaranlık, Kurtlar Sofrası ve daha birçok televizyon yapımında önemli karakterlere can vermiştir.

Tuncel Kurtiz Kimdir?

1 Şubat 1936 tarihinde Kocaeli’nde dünyaya gelen Tuncel Kurtiz’in annesi Boşnak babası ise Selanik doğumlu bir Türk bürokratıdır.

İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Tuncel Kurtiz sırasıyla önce; hukuk fakültesine girmiş ardından; filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde üniversite eğitimi almışsa da bu bölümlerin hiç birinden mezun olamamıştır.

1959 yılında tiyatro hayatıyla tanışan Tuncel Kurtiz, Dormen Tiyatrosunda uzun yıllar tiyatro yapmış ardından, Sürü filminde gösterdiği başarıyla sinema kariyerine başlamıştır.

1981 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivalinde, Nurettin Sezerle birlikte yazdıkları Gül Hasan filminin senaryosu için ödüle layık görülmüştür.

2009 yılında yayın hayatına başlayan Ezel dizisinde Ramiz Karaeski adlı karaktere can vererek, izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı Ezel dizisi bugün hala birçok kişi tarafından tekrar tekrar izlenmektedir.

2010 yılında NTV ekranlarında belgesel niteliğinde bir programa da imza atmıştır. Doğayla iç içe yaşamayı sevdiğini her fırsatta dile getiren usta sanatçı, Balıkesir’in Edremit ilçesinde işlettiği bir butik otelde, Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı televizyon programında birçok sanat erbabını ağırlamış ve onlarla sohbet etmiştir.

27 Eylül 2013 yılında İstanbul’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz, sinema, tiyatro ve televizyon programlarıyla tüm zamanların unutulmaz sanatçıları arasında anılacaktır.

Tuncel Kurtiz Sözleri – En Güzel Ramiz Dayı Sözleri

Herkes öldürür sevdiğini. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için, ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur. Tüm masumiyetiyle hayatımızda yer alan bu çocukların bu denli katledilmesine ve buna göz yuman duyarsızlara şaşırıyorum! Seni ölüme götürse de, Doğrudan asla şaşmayacaksın. Uykun gelmiyor diye gözlerini suçlama, Belkide o beklediğin uyku değildir. Bir avuç kömür için, bir ömür verenlere. Dualarımız sizinle. Dön bak arkana yeğen. Gitmez” dediğin kaç kişi yanında? Ve son sözü hep alın yazısı söyler. Yalnızlığına iyi bak ve çok iyi sahip çık,kaç kişinin emeği var onda. Unutma insan paranın sahtesini yapar,parada insanın.

Artık kaybedecek hiçbir şeyinin kalmaması, özgürlük olsa gerek. Sen ağaç baltaya ne demiş bili rmisin kardeş? Ben senin beni kestiğine değil, sapının benden olduğuna üzülüyorum! Acı çekmiş hiç kimse,artık eskisi gibi değildir. Hayatın kuralı bu yeğen. Ne kadar uzağa gidersen git başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, Nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı. Elinden bir şey gelmeyince kabullenmek kolaydır. Asıl çaresizlik kendine elimden geleni yaptım mı diye sormaktır. Bazen karşımızdakine “kendi adıma çok üzüldüm” diyemediğimiz için,”senin adına çok sevindim” deriz. Herkesin bir geçmişi vardır, bir de geçmemişi. Silemiyorsan karalayacaksın. Ölüm çekip gitmek değildir.

Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin? Bu alemde en mühimi adaletin terazisini doğru tutmaktır. Gömdüm hepsini, geliyorum. Bütün ölülerimi gömdüm, geliyorum. İnsan yaşıyorken özgürdür Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür. Kaygılanma çocuk, herkes ölür! Kimi toprağa, kimi yüreğe gömülür. Kim kazanmışki ben kazanacaktım seni bu şehri. Ne umutlar fısıldarsa fısıldasın sana hayat,çeker gider sadık kalmaz sonunda. Ne gelecekse başına. Daha önceden gelmiştir mutlaka. Kaçınılmazı engellemek, Sırf karşı çıkmak değildir mutlu sona. Kaçınılmazdan kaçmak için, zamanı durdurmak yetmez. En başa dönmek gerekir. Başa dönmekse kapağı açmak değil doğru sayfayı çevirmektir. Bir babanın çaresizliği, çaresizliklerin en korkuncudur. Sevmek; son kertede kaçınılmaz sona karşı çıkmaktır. Ama o sonu bile bile sevmek, gözünü son kez kapar gibi sevmek: O sevgide hapis kalmaktır. Bir hata, gözden kaçan bir söz; her şeyi kaybetmektir.

Sadakat sır saklamak mıdır? Sessiz kalmak mıdır? Kıyametin kopacağını bile bile. ‘Düşmanı affetmek kolay, zor olan dostu affetmektir. En büyük arkadaştan en büyük düşman olur. Aynada kendine tahammül edemeyen adam yalnızdır. “Biz işimizi yapar geçeriz. Eleştirilere neden kızayım ki? Herkes istediğini düşünebilir”. Naparsanız yapın,iyi bir adamın yüreğindeki iyiliği söküp alamazsınız! Gerçek niyetini kimse bilmeyecek.Kaderin sırrındır kaderini kimseyle paylaşmayacaksın.. Delikanlı adamın silahı yüreğidir,oda tutukluk yapmaz.. Kiminle güldüğünü belki unutabilirsin,ama kiminle ağladığını asla ! Bazen hayat seni öyle zorlarki yolun başında kimdin unutursun.