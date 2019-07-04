Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6170 liradan alınan dolar 5,6190 liradan, 6,3480 liradan alınan euro ise 6,35 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6330 liradan, euro ise 6,3630 liradan satılmıştı.
(İHA)
Serbest piyasada dolar 5,6190 liradan, euro ise 6,35 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz