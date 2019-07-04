Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6170 liradan alınan dolar 5,6190 liradan, 6,3480 liradan alınan euro ise 6,35 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6330 liradan, euro ise 6,3630 liradan satılmıştı.

(İHA)