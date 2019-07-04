4 Milyon Çocuk Sanatla Buluştu

38 yıldır düzenlediği Uluslararası Çocuk Resim Yarışması ile 4 milyon çocuğa ulaşan Pınar, bu yıl ‘Hayalini Çiz’ teması ile çocukların hayallerine ortak oldu. 35 binden fazla resmin katıldığı yarışmada Almanya, KKTC ve Türkiye’nin 7 Bölgesi’nden yarışmanın kazananı 14 minik ressam İzmir’de ağırlandı. 38. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Jüri Başkanı Prof. Mümtaz Sağlam, “Çocukların hayallerinde mutluluk, iyimserlik ve barış vardı. Bu hayallerin sanatın iyileştirici gücü ile devam etmesini diliyorum” dedi.

Türkiye’de gıda sektörünün öncü markası Pınar, bugüne kadar 4 milyona yakın çocuğun katıldığı, ülkemizin en uzun soluklu çocuk resim yarışmasıyla, gelecek nesiller için çalışmaya devam ediyor. Bu yıl “Hayallerini Çiz” temasıyla 38’inci kez düzenlenen yarışmaya Almanya, KKTC ve Türkiye’den 35 binden fazla resim katıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından 13 minik ressam İzmir’de gerçekleşen Pınar Kültür Sanat Haftası’na katılmaya hak kazandı.

Almanya, KKTC ve Türkiye’nin 7 Bölgesi’nden 14 çocuk İzmir’de aileleriyle beraber sanat ve eğlence dolu anlar yaşadı. Çoğu ilk kez İzmir’i gezme fırsatı yakalayan çocuklar, etkinlik kapsamında Selçuk Yaşar Sanat Galerisi, Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi ve Aquarium’u ziyaret etti. Gezilerin ardından Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törende ödüllerini alan çocuklardan 3 kişi ise bir yıllık eğitim bursu almaya da hak kazandı.

Ödül töreninde konuşan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar’ın, Birinci Pınar Resim Yarışması’nda kazanan çocuklarımıza ilk ödüllerini verdiği günden bugüne 38 yıl geçti. Bugüne kadar 4 milyona yakın çocuğun katıldığı Uluslararası Pınar Resim Yarışması’nı 38 yıldır hiç ara vermeden gerçekleştirdik. Araştırmalar bizlere gösteriyor ki; resim sayesinde çocuklar düşünce, duygu ve beklentilerini özgürce ifade edebiliyor. Bu yıl “Hayaliniz Çiz” temasıyla Türkiye ve yurtdışından binlerce çocuğun hayal dünyasına tanıklık ettik. Özellikle belirtmek istiyorum ki çocuklar tarafından gönderilen tüm resimler geniş bir hayal gücünün ürünüydü. Bu yüzden de yarışmamıza katılan her çocuğun resmi bizim için çok değerli” dedi.

Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş ise, “Bugüne kadar 4 milyon çocuğumuza ulaştığımız resim yarışmamızla Türkiye nüfusunun yüzde 5’i kadar çocuğa ulaşmış olduk. Resim özgür düşünceyi ve yaratıcılığı yansıtıyor. Bu yıl ise resim çocuklarımızın hayallerini yansıttı. Hayaller hepimiz için çok önemli. Çünkü ülkenin gelişmesi hayal gücünün gelişmesine bağlı. Özgür düşünceyle hayaller inovasyonun gelişmesini etkiler. Biz ise Pınar olarak çocuklarımızın hayallerinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz“dedi.

“Bu yıl gerçekleşen yarışmaya katılan çocukların resimlerinde gülen yüzler, güneş ve el ele tutuşan insanlar vardı’ diyen 38. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Jüri Başkanı Prof. Mümtaz Sağlam, “Bu güzel mutlu, iyimser ve barış dolu hayallerinin devam etmesini ve sanatın iyileştirici gücünün hepimizi kucaklamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.