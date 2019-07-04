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Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Washington Post’ Açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan yazısı hakkında yaptığı açıklamada, "PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım terörle mücadelede iki yüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir" ifadelerine yer verildi.
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Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Washington Post’ Açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan yazısı hakkında yaptığı açıklamada, "PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım terörle mücadelede iki yüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Washington Post’ta yer alan yazının 'terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi' ilkesini ağır bir şekilde ihlal ettiği belirtilerek, "ABD dahil bir çok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır. Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan 'terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi' ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir" denildi.

Bugün 10:19 TSİ DHA Ankara- Gündem

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