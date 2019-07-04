Başakşehir’in altyapısı Nedim Yiğit’e emanet

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım’da da görev yapmış olan Nedim Yiğit’e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
Nedim Yiğit son olarak Galatasaray’da Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak görev yapıyordu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz