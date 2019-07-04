Mayıs ayında ihracat oranları arttı

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ithalat ve ihracat oranlarını konu alan istatistikleri inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’deki ihracatın 15 milyar 981 milyon dolar oranına ulaştığı gözlemlendi.

Böylelikle geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 12,1 arttığı görüldü. İthalat oranlarına bakıldığında ise yüzde 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolara düştüğü kaydedildi. Bu veriler neticesinde Mayıs ayı içerisinde dış ticaret açığının yüzde 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara gerilediği saptandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2018’in Mayıs ayında yüzde 64,6 iken bu yıl mayıs ayında yüzde 89,7’ye yükseldiği görüldü.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ithalat ve ihracat ile ilgili 14 bin 220 haber yansıması tespit edilirken, bu yıl Mayıs ayında 12 bin 103 haber çıkışı görüldü.

(İHA)