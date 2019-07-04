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Spor Sonrası Yaz Sıcaklarında Meyve Suyunu İhmal Etmeyin

Sağlıklı bir yaşam için sporu hayatımıza katmamız gerektiğini belirten uzmanlar, yapılan egzersizlerin ardından kaybedilen enerji ve minerallerin bir bardak meyve suyu içerek geri kazanılabileceğini vurguluyor.
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Spor Sonrası Yaz Sıcaklarında Meyve Suyunu İhmal Etmeyin

Sağlıklı bir yaşam için sporu hayatımıza katmamız gerektiğini belirten uzmanlar, yapılan egzersizlerin ardından kaybedilen enerji ve minerallerin bir bardak meyve suyu içerek geri kazanılabileceğini vurguluyor.

Spor esnasında vücudumuz gün boyu harcadığımız enerjiye kıyasla daha fazla enerji harcar. Yapılan egzersiz türüne ve ortam sıcaklığına göre vücuttan belli miktarda mineralin terle dışarı atıldığını belirten uzmanlar; kaybedilen enerji, sıvı ve mineralleri yerine koyabilmek ve oluşan kas ağrılarını azaltabilmek için spor sonrası bir bardak meyve suyu tüketimini öneriyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, “Meyve suları vücudun sıvı gereksinimini karşılamanın yanı sıra, içeriğindeki antioksidan ve mineraller ile hücrelerin yaşamsal faaliyetlerinin ve vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda meyve sularında meyvenin kendinden gelen doğal şekerler vücuda enerji verip zinde kalmasını sağlar” diye konuştu.

Egzersiz yapanlar ve sporcular için önemli bir besin öğesi olan potasyum kaynakları arasında sebze ve meyvelerin bulunduğunu söyleyen İnanç, “Özellikle içilen bir bardak meyve suyu, egzersiz sonrasında kaybedilen sıvı ve minerallerin geri kazanılmasına yardımcı oluyor” dedi.

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