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IBS Mersin Limanı’nın Sigorta Brokeri Olarak Atandı

Geçen yıl 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı’na eş broker olarak atanarak sektöre damgasını vuran IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., bu yıl da Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanı’nın sigorta brokeri olarak atandı. IBS, 5 milyar TL bedel ile 3 yıl boyunca Mersin Limanı’nın risklerini üstlenecek.
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1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı referansı oldu

Türkiye’nin önde gelen sigorta ve reasürans brokerlik şirketlerinden biri olan IBS, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı’ndan sonra Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanı’nın da sigorta brokeri oldu. 5 milyar TL bedel ile 3 yıl boyunca Mersin Limanı için hizmet verecek olan IBS, liman varlıklarında oluşabilecek hasarlar, çalışanların başına gelebilecek zararlar, emtialardı oluşacak hasarlar, bir olay sonucu limanın kapanması ya da faaliyetin durması gibi konuları kapsayan riskleri üstlenecek.

Mensin Limanı çok büyük bir operasyon

Mersin Limanı’nın Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olduğunu ve ülkemizin ihracat ve ithalatının önemli bir kısmını karşıladığını belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi, ülke ekonomisi için bu denli önem taşıyan bir limana sigorta brokeri olarak atanmalarının gurur verici olduğunu ifade etti. İhale sürecinde sektörün büyük global oyuncuları ile rekabet ettiklerini kaydeden Murat Çiftçi, “Bu süreçte özverili çalışmalarımız ve konunun uzmanı ekiplerimiz sayesinde ihaleyi kazandık. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Mersin Limanı için hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Çok büyük bir operasyon olan Mersin Limanı’nın aynı zamanda çok büyük riskleri olduğuna da dikkat çeken Murat Çiftçi, “Bu özelliklerin yanı sıra liman sahasının büyüklüğü, ekipmanlar, sorumluluklar ve faaliyetin durması gibi riskler göz önüne alındığında 5 milyar TL’ye yakın bir sigorta bedelimiz bulunuyor” dedi.

“Potansiyel riskleri doğru okuyarak, kapsamlı risk yönetimi yapacağız”

Mersin Limanı’nı gün boyunca faaliyetin durmadığı ve sürekli olarak insanların, kargoların ve gemilerin hareketinin devam ettiği küçük bir şehir olduğunu vurgulayan Murat Çiftçi, bu durumun birçok farklı riski de beraberinde getirdiğini söyledi. Liman varlıklarında oluşabilecek hasarlar, çalışanların başına gelebilecek zararlar, emtialardı oluşacak hasarlar, bir olay sonucu limanın kapanması, faaliyetin durması gibi farklı örnekleri oluşabilecek riskler olarak sıralayan Murat Çiftçi, “IBS olarak tüm bu riskler ışığında farklı teminatlar sağlayan poliçeler dizayn ederek, sunduk. Bu süreçte deneyimli teknik ve hasar ekiplerimizle hizmet vereceğiz. Potansiyel riskleri doğru okuyup kapsamlı bir risk yönetimi yaparak, hasarı olmadan engellemek çok önemli” dedi.

Global arenada Mersin Limanı’nın rolü çok büyük

Liman denilince akla gelen ilk 3 ülkenin Çin, Singapur ve Hollanda olduğunu da kaydeden Murat Çiftçi, “Ülkemizdeki liman faaliyetleri bu ülkelerdeki limanlara nazaran çok daha küçüktür. Ancak Mersin Limanı tam da bu noktada liman sigortacılığı açısından nerede olduğumuzun önemli bir örneğidir. Mersin Limanı dışında limanların ve dolayısıyla liman sigortacılığının öne çıktığı diğer şehirlerimiz ise İstanbul, Kocaeli, İzmir, Tekirdağ ve Bursa’dır” dedi.

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