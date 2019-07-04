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Mamaklılara Sağlık Semineri

ANKARA - Bugüne kadar çeşitli sosyal belediyecilik uygulamalarına imza atan Mamak Belediyesi, vatandaşları "Sağlıklı Beslenme” konulu seminerde bir araya getirdi. Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde ücretsiz olarak gerçekleşen seminerde, besin gruplarından vücut tipine göre beslenme şekillerine, özel durumlardan kilo verme süresindeki sorunların çözümüne kadar beslenmedeki temel bileşenler ele alındı.

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Katılımcılara özel detoks formülü

Bugüne kadar çeşitli sosyal belediyecilik uygulamalarına imza atan Mamak Belediyesi, vatandaşları " Sağlıklı Beslenme” konulu seminerde bir araya getirdi. Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde ücretsiz olarak gerçekleşen seminerde, besin gruplarından vücut tipine göre beslenme şekillerine, özel durumlardan kilo verme süresindeki sorunların çözümüne kadar beslenmedeki temel bileşenler ele alındı. Sağlıklı yaşamın formüllerinin verildiği seminerde sunumu gerçekleştiren Diyetisyen Merve Karataş, katılımcılara özel bir detoks formülü de verdi.

Sosyal hayatı etkiliyor

Bedensel ve duygusal gelişimi, sosyal davranışları ve gündelik hayatı doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden birinin dengeli ve yeterli beslenme olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için seminerlerimiz devam edecek” dedi.

Diyet kişiye göre farklılık gösterir

Sağlıklı beslenme için dikkat edilmesi gereken konuların ayrıntılı olarak anlatıldığı seminerde, sporun önemine de ayrı yer verildi. Beslenme düzeninin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini ifade eden Diyetisyen Karataş, “Özellikle hanımlarımız sporla birlikte, kulaktan dolma diyetler uygulayarak sağlıklarını riske atıyorlar. Ancak diyet uygulaması kişilerin vücut tipinden yaş durumuna kadar birçok durumda farklılık gösterebiliyor. Sağlıklı yaşam için yeme düzenine dikkat etmeliyiz” dedi.

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Bugün 11:14 TSİ Ankara/ Mamak- Gündem

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