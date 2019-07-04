Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:15 TSİ- Sağlık G: Bugün 12:35 TSİ

’’Kusma ve ishal havuz enfeksiyonu belirtisi olabilir’’

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, ’’Kusma ve ishal havuz enfeksiyonu belirtisi olabilir’’ dedi.
Kusma ve ishal havuz enfeksiyonu belirtisi olabilir mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kusma ve ishal havuz enfeksiyonu belirtisi olabilir

Medicana Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, yaz aylarında havuz ve denizlerden bulaşan enfeksiyonlar hakkında önemli bilgiler verdi.Günümüzde rekreasyon su aktiviteleri her geçen gün giderek yaygınlaşmakta ve özellikle tatil sektöründe önde gelen eğlencelerden bir tanesi. Dr. Karabay, "Rekreasyonel su aktivitelerinden sonra bakteri, virüs, parazit ve hatta mantarlara bağlı enfeksiyonlar ortaya çıkabilir" dedi.

’CİLT PROBLEMİ BELİRTİLERİYLE ORTAYA ÇIKABİLİR’’

Cilt problemlerinin belirtileriyle ortaya çıkabileceğini aktaran Dr. Mehmet Karabay , ’’Su kaynaklı hastalıklar yeterince bildirilmediğinden dolayı gerçek sıklığı bilinmemektedir. Zira çoğu eğlence etkinliği denetlenmeyen mekanlar da veya özel mülklerde meydana gelir. Katılımcılar genellikle hastalık oluşmadan önce ayrılırlar. Su kaynaklı enfeksiyonlar öncelikle gastrointestinal olup, ancak üst solunum ve cilt belirtileriyle de ortaya çıkabilir. Gastrointestinal semptomlar; daha çok bulantı kusma ve ishal şeklinde ortaya çıkar bazen hafif ateş olabilir ve genellikle kendi kendini sınırlar. Çoğu zaman destekleyici tedavi ile düzelir . Ancak, bazı enfeksiyonlar önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Cryptosporidium ve Giardia İntestinalis en sık görülen paraziter gastrointestinal nedendir. Kısmi klor direnci olabilir’’ dedi.

Dr. Karabay, sözlerine şöyle devam etti: ’’Solunum enfeksiyonlar tipik olarak hafiftir ve kendi kendini sınırlar. Vibrio Vulnificus’un neden olduğu selülit ciddi sonuçlara yol açabilir, ölüme kadar giden bir tablo oluşturabilir. Hem lejyonella ve hem de vibrio vulnificus da erken ve uygun antibiyotik tedavi önemlidir. Kronik olarak hasta ve immün sistemi baskılanmış insanlar yüksek enfeksiyon riski altındadır ve buna göre danışmanlık yapılmalı ve ona göre reakreasyonlarına alınmalıdır’’.

HAVUZA GİRMEDEN ÖNCE DUŞ ALINMALIDIR

Sakin veya kokulu olan suda yüzmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Dr. Karabay, ’’Bezli çocuklar, çocuk bezi sızıntı yapabileceğinden dolayı havuzdayken periyodik olarak kontrol edilmelidir. 5 yaşından küçük çocuklar sıcak küvete alınmamalı, İshal veya gastrointestinal enfeksiyonu olan kişiler havuza alınmamalı, semptomların çözülmesinden bir hafta sonra yüzmelidir. Havuz sahipleri klor seviyelerini korumalı ve izlemelidir. Ancak yüzücüler dikkatli olmalı çünkü bazı patojenler klorlara karşı dayanıklıdır. Yüzme uyarıları dikkate alınmalıdır. Yüzücüler sıcak küvet veya havuz kullanmadan önce duş almalıdır. Açık yaralara sahip yüzücüler su geçirmez bandaj kullanmalıdır. Rekreasyon için kullanılan su, ne olursa olsun içilmemeli. (arıtılmış veya doğal su kaynağından olup olmadığına bakılmaksızın)Pek çok su kaynaklı hastalık fekal-oral yolla yayılmaktadır’’ şeklinde konuştu.

(İHA)

# FAYDALI BİLGİLER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:15 TSİ İstanbul- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Tansiyon Hastalarının Uçak Seyahati Sırasında Dikkat Etmesi Gerekenler mask
Tansiyon Hastalarının Uçak Seyahati Sırasında Dikkat Etmesi Gerekenler
’’Kusma ve ishal havuz enfeksiyonu belirtisi olabilir’’ mask
’’Kusma ve ishal havuz enfeksiyonu belirtisi olabilir’’
Aksigortalı Ailelere Akbebek Müjdesi mask
Aksigortalı Ailelere Akbebek Müjdesi
Spor Sonrası Yaz Sıcaklarında Meyve Suyunu İhmal Etmeyin mask
Spor Sonrası Yaz Sıcaklarında Meyve Suyunu İhmal Etmeyin
Migren Ataklarına Karşı 10 Etkili Öneri mask
Migren Ataklarına Karşı 10 Etkili Öneri
Yaz Dönemi İyi Değerlendirilmeli mask
Yaz Dönemi İyi Değerlendirilmeli
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

GALERİ

Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu mask
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar mask
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar
Erol Evgin'den Muhteşem Konser mask
Erol Evgin'den Muhteşem Konser
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı mask
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü mask
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL