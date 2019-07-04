Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:27 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:18 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen programda 22 ilden 60 milletvekiliyle kahvaltıda buluştu. Parti genel merkezine girişte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin, “Bu kadar abartılacak radikal değişiklikler olacak şeklinde bir beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değildir. Sadece sisteme ilişkin bir değerlendirmedir. Bu çok doğal bir şeydir” ifadelerini kullandı.

Revizyon kelimesinin yanlış anlaşıldığını kaydeden Bostancı, şunları söyledi:

Revizyon kelimesi biraz da yanlış kullanılıyor, kastedilen değerlendirmedir. Yoksa sisteme ilişkin verilerin değerleri görülmeden afaki bir takım sonuçları şimdiden söylemenin manası yok. Sistemin bir yıllık uygulamasına ilişkin bir değerlendirmedir. Bunu 2 yılda yapar, 3 yılda yapar, her yıl yapar, 4 yılda bir yapabilir. Dolayısı ile mesele uygulamanın değerlendirilmesidir.”

Partili cumhurbaşkanı ile ilgili soruya ise Bostancı, “Bu tür sorular burada ele alınması gereken veya yöneltilecek sorular değil” cevabını verdi.

Toplantıya Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum ve Edirne illerinden 60 milletvekili katıldı.

(İlker Turak/İHA)

Bugün 11:27 TSİ Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı mask
Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı
Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den Sistem Tartışmasına Tepki mask
Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den Sistem Tartışmasına Tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya ‘Üstün Hizmet Nişanı’ mask
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’ya ‘Üstün Hizmet Nişanı’
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çin Rüyası', Biz Türkler İçin De 'Türk Rüyası'dır” mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çin Rüyası', Biz Türkler İçin De 'Türk Rüyası'dır”
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın” mask
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın”
"Libya’daki vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi” mask
"Libya’daki vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

GALERİ

En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir? mask
En Güzel Albert Einstein Sözleri - Albert Einstein İlham Veren Sözleri - Albert Einstein Kimdir?
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar mask
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar
Erol Evgin'den Muhteşem Konser mask
Erol Evgin'den Muhteşem Konser
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı mask
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü mask
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı mask
Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL