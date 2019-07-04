Halk Otobüslerinde Ankarakart Dönemi Başlıyor

-BAŞKENT’TE TEK KARTLA SEYAHAT DÖNEMİNE GEÇİŞ SÜRECİ HIZLANDIRILDI

-BAŞKENTLİLER, EGO OTOBÜSLERİ VE RAYLI SİSTEMLERDEN SONRA ANKARA’DA HİZMET VEREN MAVİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ’NDE DE (ÖHO) ANKARAKART’I KULLANABİLECEK

-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 15 HATTA HİZMET VEREN 200 ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE VALİDATÖR SİSTEMİ TAKILMAYA BAŞLANDI

-BAŞKENTLİLER KISA BİR SÜRE İÇİNDE ANKARAKART’I ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE DE KULLANABİLECEK

BAŞKENT’TE TEK KARTLA ULAŞIM

Mavi Özel Halk Otobüsleri’nde Ankarakart uygulamasının başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında Başkentliler, tek kartla daha rahat ve kolay ulaşım sağlayabilecek.

EGO Otobüslerinde 20 Mart 2013 tarihinden itibaren, Özel Toplu Taşıma Araçlarında ise 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren kullanılmaya başlayan Ankarakart, Özel Halk Otobüsleri’nde de kısa bir süre içinde geçerli olacak.

ÖHO’LARA VALİDATÖR TAKILMAYA BAŞLANDI

EGO Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde 15 güzergahta toplu taşıma hizmeti veren 200 Özel Halk Otobüsüne gönderilen tebligatla validatör takılma işlemi başlatıldı.

Akıllı kent yönetim sistemi kapsamında Başkent’te elektronik ücret toplama sistemine geçişi hızlandıran uygulama sayesinde Ankara sınırları içinde özel ve tüzel kişilerce işletilerek, toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsleri’nde de diğer toplu taşıma hizmetlerinde olduğu gibi vatandaşlar, Ankarakart ve temassız kredi kartları ile Özel Halk Otobüslerini kullanabilecek.

AKTARMA SÜRESİ

75 dakikalık aktarma süresi EGO Otobüsleri ve Raylı Sistemlerde geçerli olmaya devam edecek ancak Özel Halk Otobüsleri’nde (ÖHO) ilk etapta uygulanmayacak.

Başkent’te; 132 Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA), 200 Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Bin 448 EGO Otobüsü hizmet veriyor.