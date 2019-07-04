Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 bin 713 personel alacak

Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alacak

6 bin 126 infaz ve koruma memurluğu alımı ile başlanacak.Ardından 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, 1169 personelle mübaşirlik, 1099 ile sözleşmeli icra katibi ilanlar yayınlanarak personel alınacağı duyuruldu.



Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı İlk İlan İcra Katibi

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli 1099 icra kâtibinin alınmasına yönelik ilan geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İlanın yayınlanmasının ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Adalet Bakanlığı, icra kâtibi pozisyonu için gerekli şartları ve taban puanlarına da ilan detaylarında geniş yer verdi.

Adalet Bakanlığı 1099 icra katibi istihdam edecek!

Adalet Bakanlığı 1099 personel alımı ilanına başvurular, 1 – 16 Temmuz tarihleri arasında, Adalet Bakanlığı Adalet Komisyonlarına bireysel başvuruyla yapılabilecek. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişi ilanın yayınlanmasının ardından başvuru işlemlerini tamamlamak üzere Adalet Komisyonlarına taleplerini iletti.

Sözleşmeli personel alım ilanında belirtilen KPSS şartını taşıyan tüm adaylar, sözlü ve yazılı mülakattan geçtiği takdirde Adalet Bakanlığı bünyesinde icra kâtibi olarak çalışabilecek. Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da muaf olmak şartı aranmaktadır.

İcra Kâtipliği Başvuru Şartları Nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 1099 icra kâtibi alım ilanına başvurmak için adayların ilan kapsamında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Adalet Bakanlığı icra katipliği başvurusu için adaylarda aranan şartlar;

2018 ve sonrası KPSS sınavından en az 70 almak

35 yaşından küçük olmak

Memur olmaya engel nitelikte durumun olmaması

Erkekler için askerliğini yapmış olmak

MEB onaylı daktilo veya bilgisayar sertifikası

Mülakattan geçerli puanı almak

İcra kâtipliği başvuruları için adaylarda aranan temel şartlardır. Bu şartlara haiz kişilerin 1 ve 16 Temmuz tarihlere arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir. Sözleşmeli icra kâtibi başvuru şartlarını taşımayan kişiler başarı olmuş olsalar bile atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

İcra Kâtipliği Sınav Yeri ve Sınav Tarihi Ne Zaman?

Adalet Bakanlığı personel alım ilanının yayınlanmasının ardından, icra kâtipliği başvuruları yapılmaktadır. Adalet Bakanlığının yayınladığı icra kâtibi sınav kılavuzunda belirtilen şartları taşıyan adayların 1 – 16 Temmuz’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İcra kâtipliği için sınava girmeye hak kazanan kişiler 30 Temmuz 2019 tarihinde mülakat ve sınav için çağırılacaklar. Sınav yerleri başvuruların yapılmasının ardından Adalet Bakanlığı tarafından açıklanacaktır. Uygulama sınavına hak kazananların yeterli puanı alması halinde atamaları gerçekleştirilecek.

İcra kâtipliği sözlü sınavında adayalar;

Genel kültür

Genel hukuk

İcra ve iflas hukuku

Alan bilgisi

Muhakeme yeteneği

Kendini ifade yeteneği vb.

Birçok konuda sınava tabi tutulacaklardır. Mülakat ve uygulama sınavlarında 100 üzerinden en az 70 alan adaylar başarılı sayılacak ve bu adaylar puan sıralamasına göre başarı sırasına konulacaklardı.

Adalet Bakanlığı icra kâtipliği pozisyonu için başvuru yapan adaylar uygulama sınavına tabi tutularak, okuduğunu anlama ve Türkçe dil bilgisine uygun yazma becerileri kontrol edilecektir.