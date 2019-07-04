Kızılay'da Yenileme Çalışmaları

Çankaya Belediyesi Sakarya Caddesinde yenileme çalışmalarına başladı. Başkentlilerin en yoğun kullandığı Kızılay merkezde Sakarya ve Yüksel Caddeleri ile Karanfil ve Konur Sokakları kapsayan yenileme çalışması Sakarya Caddesi’ndeki heykellerin emanete alınmasıyla başlamıştı. BEDAŞ’ın aydınlatma direkleri tesisatı döşemesi ve mevcut aydınlatma direklerinin yenilemesi ile devam eden çalışmalarda, Sakarya Caddesi’nin zemin çalışmaları da başladı. Proje kapsamında caddenin zemin ve peyzajı tamamen değişecek.

Yenileme çalışmaları metro çıkışından başlayarak Mithatpaşa Caddesi girişine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Yaya için ayrılan bölümlerin granit ve bazalt taş döşeneceği yenileme çalışmasında araçlar için ayrılan bölüme ise renkli desenli asfalt kaldırım yapılacak. Bölgedeki mevcut ağaçlar korunurken ilave olarak büyük ağaçlar dikilecek. Oturma birimlerinin artırılacağı yenileme projesinde engelli rampası da standartlara uygun hale getirilecek.