Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:36 TSİ- Gündem G: Bugün 11:38 TSİ

Kızılay'da Yenileme Çalışmaları

ANKARA - Çankaya Belediyesinin Sakarya ve Yüksel Caddeleri ile Konur ve Karanfil Sokakları yenileme çalışmaları, Sakarya Caddesinde başladı. Yenileme çalışmalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket eden Çankaya Belediyesi Sakarya Caddesi’nde etap etap çalışma yapacak.
mask
mask
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi Sakarya Caddesinde yenileme çalışmalarına başladı. Başkentlilerin en yoğun kullandığı Kızılay merkezde Sakarya ve Yüksel Caddeleri ile Karanfil ve Konur Sokakları kapsayan yenileme çalışması Sakarya Caddesi’ndeki heykellerin emanete alınmasıyla başlamıştı. BEDAŞ’ın aydınlatma direkleri tesisatı döşemesi ve mevcut aydınlatma direklerinin yenilemesi ile devam eden çalışmalarda, Sakarya Caddesi’nin zemin çalışmaları da başladı. Proje kapsamında caddenin zemin ve peyzajı tamamen değişecek.

Yenileme çalışmaları metro çıkışından başlayarak Mithatpaşa Caddesi girişine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Yaya için ayrılan bölümlerin granit ve bazalt taş döşeneceği yenileme çalışmasında araçlar için ayrılan bölüme ise renkli desenli asfalt kaldırım yapılacak. Bölgedeki mevcut ağaçlar korunurken ilave olarak büyük ağaçlar dikilecek. Oturma birimlerinin artırılacağı yenileme projesinde engelli rampası da standartlara uygun hale getirilecek.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:36 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
4 Milyon Çocuk Sanatla Buluştu mask
4 Milyon Çocuk Sanatla Buluştu
SİYAMDER 11. Ulusal Genel Kurulu Konya’da Gerçekleşti mask
SİYAMDER 11. Ulusal Genel Kurulu Konya’da Gerçekleşti
Turnuva Öncesi Başkan Amcalarına Ziyaret mask
Turnuva Öncesi Başkan Amcalarına Ziyaret
Yenimahalle'nin Sporcuları Engel Tanımıyor mask
Yenimahalle'nin Sporcuları Engel Tanımıyor
Yeni Renault Captur Gün Yüzüne Çıkıyor mask
Yeni Renault Captur Gün Yüzüne Çıkıyor
Pursaklar’da İzinsiz Olarak Yapılan Kuş ve Tavuk Kümesleri Yıkıldı mask
Pursaklar’da İzinsiz Olarak Yapılan Kuş ve Tavuk Kümesleri Yıkıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

GALERİ

Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar mask
Adrenalin Olsun Diye Kapkaç Yaptılar
Erol Evgin'den Muhteşem Konser mask
Erol Evgin'den Muhteşem Konser
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı mask
Altınköy'e Ahşaptan Oyun Parkı
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü mask
İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1 ölü
Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı mask
Emniyet ve jandarmadan 'Kemal Sunal' mesajı
Başkent'te 'Bisikletli Martı Timleri' asayişi sağlayacak mask
Başkent'te 'Bisikletli Martı Timleri' asayişi sağlayacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL