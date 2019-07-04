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Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine kulübün efsane isimlerinden olan Frank Lampard’ı getirdi. Londra temsilcisi, Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu mask
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Chelsea’nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu

Geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Chelsea, yeni teknik direktörünü buldu. Maviler, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri’nin Juventus’un başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük görevine uzun yıllar Chelsea forması giymiş olan Frank Lampard’ın getirildiğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden ’ Frank Lampard Chelsea’ye geri döndü’ başlığıyla yapılan açıklamada, genç teknik adam ile Stamford Bridge’de imza töreni düzenlendiği aktarılırken, Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Chelsea ile efsaneleşen 41 yaşındaki teknik direktör, yaptığı açıklamada ise, "Chelsea’ye teknik direktör olarak geri döndüğüm için gurur duyuyorum. Herkes bu kulübe olan sevgimi biliyor. Benim tek odak noktam gelecek sezon için hazırlık yapmak. Çok çalışmak ve kulübe daha fazla başarı getirmek için buradayım. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

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