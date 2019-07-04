Kira Artış Miktarı Belli Oldu

Kira zammı için oran belli oldu

Son 12 aya ait enflasyon rakamlarına göre hesaplanan kira artış oranı, 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle açıklandı. Temmuz ayında kira oranlarına artış yapacak kişilerin 2018 yılı ve 2019 yılı Haziran aylarını temel alarak kira hesaplamaları gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber kapsamında, Temmuz ayı için kira bedelinde artış yapmak isteyen ev sahiplerinin güncel enflasyon rakamlarını dikkate alması gerekmektedir. 1 yıllık enflasyon rakamlarının güncel ortalaması alınarak yapılacak yeni kira artışları Temmuz ayından itibaren geçerli sayılacak.

İşyeri ve konut kiraları dahil olmak üzere Temmuz ayında yapılması ön görülen kira artış oranı; %15,72'lik enflasyon rakamlarının ortak hesaplanmasıyla bulunmaktadır. Kira artışı yapacak kişilerin TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını dikkate alması gerekmektedir.

Kira Artış Miktarı Ne Zaman Belirlenecek?

İşyeri ve konut sahiplerini yakından ilgilendiren haber kapsamında; yeni kira artışlarının 2019 yılının Temmuz ayı itibariyle gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Kira sözleşmesi yapan kişilerin, 12 ay üzerinden hesaplanan enflasyon rakamlarına göre kira artışlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Kira Artış Oranı Hesaplama Temmuz 2019

Haziran ayında açıklanan güncel enflasyon rakamları kapsamında tüketici fiyat endeksine göre %0,003'lük bir artış yaşandı. 12 aylık yıllık enflasyon rakamı da %15,72 olarak belirlenmişti.

Bu rakamlara göre kiralarda Temmuz ayından itibaren ev sahipleri en fazla %19,88 oranında bir kira artışı yapabileceklerdir. Kanunların ön gördüğü biçimde yapılmayan kira artışlarında, kiracılar ev sahiplerinden şikayetçi olabilirler.

Kira Artışlarında Enflasyon Artışı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık enflasyon rakamları bu yıl %15,72 seviyesine ulaşarak tüm sektörlerde fiyat artışlarının yaşanmasına neden oldu. Haziran ayında yapılan açıklamalara göre TÜFE %0,03'lük bir artış göstererek, kira artış oranlarına da bu miktarın yansıtılması ön görülmektedir.

Temmuz ayından itibaren yapılması planlanan tüm kira artışlarında, son 12 ay üzerinden hesaplanan enflasyon rakamları geçerli olacaktır. Enflasyon rakamlarının yıllık oranına göre kira artışlarını belirleyecek olan ev sahipleri en fazla %19.88 oranında bir artış gerçekleştirebileceklerdir.

Enflasyon artışı iç piyasalarda birçok farklı sektörün yeni zamlı fiyatları açıklamasına neden olmuştur. Haziran ayında artış gösteren enflasyon rakamları aynı zamanda kira artışı yapacak kişiler için de yeni oranların belirlenmesinde etkili olmuştur.

Kira artış oranları Temmuz ayından itibaren tüm işyeri ve konut sahipleri tarafından uygulanabilir. Kira artış miktarlarında üst sınır 1 yıllık enflasyon rakamları üzerinden belirlenmektedir. Bu nedenle enflasyon rakamlarında yaşanan artış ve düşüşler yıllık kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecektir.