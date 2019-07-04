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Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı kararları açıklandı

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı kararları açıklandı.
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mask
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Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı kararları açıklandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yeniden yapılandırılan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ve ilgili kurumların katılımıyla ilk toplantısını dün yaptı. Kuruldan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Yüksek Kurul, güçlü koordinasyon yapısıyla bağımlılık yapıcı maddeler ve davranışsal bağımlılıklara yönelik mücadelenin hassasiyetle yürütülmesi konusundaki iradesini net şekilde vurguladı. Bireyde ve toplumda yıkıcı etkilere yol açan ve küresel bir sorun olan bağımlılıkla mücadelede kurumlar kadar toplumun da sorumluluğunun göz ardı edilmemesi ve kapsayıcı bir toplumun iyileştirici gücünün olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasına ilişkin toplantıda şu kararlar alındı:

"- Uyuşturucuyla mücadelede özellikle talep ile mücadele kapsamında danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin tamamını içeren kapsamlı yaklaşımla mücadeleyi pekiştiren faaliyetlere ağırlık verilecektir.

- Rehabilitasyonun etkinliği artırılarak zorunlu tedavi sürecini de içerecek şekilde sonuç odaklı tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına zemin oluşturacak hukuki altyapısı oluşturulacaktır. Uyuşturucu bağımlısıyla birlikte bu süreçte yaşadıkları travmaları en aza indirmek için bütüncül yaklaşıma aileler ve yakınları da dahil edilecektir.

- Cezaevlerinde bağımlılara yönelik sunulan danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçleri daha da etkin hale getirilecektir.

- Denetimli serbestlik kapsamındakilerin sadece tedavi denetimli serbestlik süresince değil, tüm 5 yıl boyunca destek tedavi ve kontrolleri yapılacaktır.

- Madde bağımlıları dahil birçok suça ortam sağlayan metruk binaların yıkımına kararlılık ve hızla devam edilerek, sokak ve parkların güvenliğine ağırlık verilecektir.

- Tütün, nargile ve yeni nesil tütün ürünlerini (elektronik sigara ve diğerleri) içerecek şekilde tütünle mücadele mevzuatındaki ihtiyaçlar tespit edilerek güncellenmesi önerilecek ve denetimler kolluk kuvvetlerinin desteğiyle artırılacaktır.

- Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadelede kurumlararası işbirliği güçlendirilecektir.

- Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde oyun salonları ve internet kafelerle ilgili mevzuattaki ihtiyaçlar tespit edilerek güncellenmesi yapılacaktır.

- Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı yürürlüğe girecektir.

- Bu çalışmaların yerelde etkin şekilde yürütülmesini sağlamak üzere il ve ilçelerde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulları oluşturularak, çalışmalarına başlayacaktır."

(İHA)

Bugün 11:53 TSİ Ankara- Yaşam

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