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Altındağ'da İlaçlama Seferberliği

ANKARA - Altındağ Belediyesi, 4 ayrı ilaçlama ekibi ile her gün mahalleleri ilaçlıyor.

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Altındağ'da İlaçlama Seferberliği

Altındağ Belediyesi, sıcakların artmaya başlamasıyla halkın açık alanlarda aileleriyle birlikte rahat zaman geçirmeleri için ilçe genelinde ilaçlama çalışması yürütüyor. Altındağ Belediyesi, vatandaşların etkilenmemesi için ilaçlama çalışmalarını sabah 06.00 - 12:00  ile akşam 16:00 - 22:00 saatleri arasında  gerçekleştiriliyor. Altındağ genelinde 4 ayrı ekiple çalışma yürüten Altındağ Belediyesi anons çalışmasıyla da vatandaşları bilgilendiriyor. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, son teknoloji olan ve insan sağlığına zararlı madde içermeyen, ancak böcekler ve haşereler üzerinde üst düzeyde etkili ULV (Ultra Low Volume) sistemi kullanıyor.

TALEPLERİ DİKKATE ALIYORUZ

İlaçlama ekiplerinin ilçe genelinde yoğun bir şekilde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Her mahallede rutin olarak ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Sosyal medya üzerinden gelen ilaçlama taleplerini de dikkate alarak, talep edilen mahallelerde ekiplerimiz yeniden ilaçlama çalışmalarını yapıyor. Vatandaşlarımızın sıcak yaz günlerinde aileleriyle birlikte rahat zaman geçirebilmeleri için ilçe genelinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her gün 4 ayrı ekibimiz görev başında ve ilçe genelinde ilaçlama yapıyor” dedi.

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Bugün 11:55 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

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