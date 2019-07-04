Adalet Bakanlığından Yeni İcra Dairesi Projesi

Ankara Adalet Bakanlığı tarafından, icra dairelerinin etkinliğini arttırmaya yönelik İspanya ile birlikte uygulanan yeni modelde, Karabük’te ilk pilot icra dairesi binası hizmete açıldı. İcra davalarının özel hukuk dalının en mühim alanlarından biri olduğunun altını çizen Adalet Bakanlığı, icra dairelerinin etkinliğinin arttırılması ve icra müdürlüklerinin tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların Karabük’ten sonra özellikle büyük kentlerde uygulanmasını ön görmektedir.

Karabük İcra Müdürlüğünün açılış töreninde önemli mesajlar veren, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanı Fatih Öztürk, icra dairelerin etkinliğinin arttırılmasına yönelik önemli vurgular yaptı.

İcra müdürlükleri yargı kararlarının uygulanmasında ve takibinde hukuk içerisindeki en önemli araçlardan biridir. İcra dairelerinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar uzun süredir Adalet Bakanlığı tarafından uygulanmaktaydı. Karabük Pilot İcra Dairesinin geçtiğimiz günlerde açılmasının ardından yeni sisteme dair Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, yeni icra modeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni İcra Modeliyle Kazanımlar Artacak!

İllerde bulunan İcra müdürlüklerinde yapılması planlanan yenilikler, vatandaşlara birçok farklı avantaj sağlayacak. Geçtiğimiz aylarda hazırlanan yeni icra modeliyle birçok ilde pilot icra daireleri kuruldu. Sonuncunun Karabük’te açılmasının ardından, İcra İşleri Daire Başkanı Fatih Öztürk, yeni model hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Açılan yeni icra müdürlüklerinde; teknolojik, yapısal ve insan kaynağına yönelik iyileştirmeler yapılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra her bölgede birden fazla bulunan icra müdürlüklerinin tek çatı altında birleştirilmesi, uygulama birliği ve yapılan işlemlerde eşgüdümün sağlanması temel hedef olarak belirlenmiştir.

Yeni icra modeli kapsamında vatandaşların UYAP altyapısını kullanarak da yeni pilot icra dairelerindeki davalarını görüntüleyebilmeleri ve dava talebinde bulunmaları da mümkündür.

Şuana kadar orta ölçekli ve küçük birçok bölgede; icra dairelerinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik girişimlerin başlatıldığı bakanlık tarafından önceki aylarda açıklanmıştır.

Vatandaşları yavaş ve parça parça işleyen icra sürecinden kurtarmayı hedefleyen yeni icra modeli, şuana kadar başarıyla hizmet vermektedir. Kamuoyundan da konuyla alakalalı desteğin gelmesi, sistemin yaygınlaştırılacağının sinyalini vermektedir.

Yeni İcra Modelinin Uygulandığı İller

Adalet Bakanlığı tarafından yeni icra modeli çalışmalarının başlatılması talimatının verilmesinin ardından birçok ilde yeni sistem devreye girdi. İcra müdürlüklerinde; denetim ve şeffaflığın arttırılmasına yönelik başlatılan uygulama kısa sürede birçok farklı ilde uygulanmaya başladı. En son Karabük’te de faaliyetlere başlayan pilot icra müdürlüğü açılışına katılan Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, sistem hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

İcra dairelerinin etkinliğinin arttırılması projesi kapsamında Türkiye;