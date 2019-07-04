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Whatsapp Çöktü Mü? Son Durum Nedir?

Whatsapp Çöktü Mü, Sosyal Medyaya Siber Saldırı Şüphesi, Ankara'da Bakanlıktan Whatsapp Açıklaması Geldi, Whatsapp neden açılmıyor?
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Whatsapp Çöktü Mü? Son Durum Nedir?

Geçtiğimiz günlerde Whatsapp dâhil olmak üzere birçok farklı sosyal platformunda erişim ve etkileşim sorunları yaşandı. Whatsapp üzerinden gönderilen; fotoğraf, video ve dosyalar uzun süre iletilme sorununa maruz kaldı.

Sosyal medya platformlarında yaşanan bu sorunların ardından Whatsapp çöktü iddiaları hızla yayılmaya başladı. Kullanıcıları uzun süre engelleyen ve mesajların geç iletilmesine neden Whatsapp sorunu kısa süre içinde çözüme kavuşturuldu.

Whatsapp ile birlikte aynı zamanda Facebook ve İnstagram üzerinde de benzer sorunlar yaşandı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip Whatsapp sosyal ağ uygulaması, Türkiye’de de en çok kullanılan uygulamalardan biridir. Mesajlaşma, dosya ve multimedya gönderimi, görüntülü konuşma vb. birçok farklı iletişim seçeneği sunan uygulamanın kısa süreli de olsa erişim sınırlaması yaşaması, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Sosyal Medyaya Siber Saldırı Şüphesi!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip en popüler sosyal mecralarda dün öğlen saatlerinde çeşitli erişim sorunları yaşandı. Whatsapp üzerinden gönderilen dosya ve fotoğrafların yaklaşık 6 saat boyunca karşı tarafa iletilememesi Whatsapp’a siper saldırı olabileceği şüphesini ortaya çıkardı.

Whatsapp ile birlikte Facebook ve İnstagram çöktü haberleri yaşanan bu sorunlardan sonra kullanıcılar arasında hızla yayılmaya başladı. Saat 16.00 civarında Whatsapp’ta yaşanan erişim sorunları ilerleyen saatlerde Facebook ve İnstagram uygulamalarında da oluşmaya başladı. Whatsapp ve İnstagram’ın Facebook alt yapısıyla ortak hizmet vermesinden kaynaklı olarak bu sistemlerin aynı anda sorun yaşadığı düşünülmektedir.

6 saat boyunca uygulamaları verimli olarak kullanamayan kişiler birbirinden farklı komplo teorileriyle konuya açıklık getirmeye çalıştı. Sosyal medyada yaşanan bu sorunlar için birçok kişi Twitter üzerinden; sosyal medyaya siber saldırı, Whatsap çöktü mü? Vb. etiketiyle paylaşım yaparak, yaşanan sıkıntı hakkında yorumlarını dile getirdiler.

Bakanlıktan Whatsapp Açıklaması Geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcı Dr. Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz gün bazı sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında Whatsapp’ta yaşanan sorun hakkında detaylı bilgi Sayan, durumun geçici olduğuna da vurgu yaptı.

Dünyada sayısız kullanıcıya sahip olan en popüler sosyal medya uygulamalarının ülkemizde 6 saat kadar bir erişim engeli yaşaması üzerine bakanlık adına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcı Dr. Ömer Fatih Sayan açıklama yaptı.

Whatsapp, İnstagram ve Facebook çöktü iddialarına yönelik yaptığı açıklamada sorunun küresel çapta olduğunu ve Türkiye’deki kullanıcılarında bu sorundan etkilendikleri hakkında görüşlerinin paylaşılması üzerine sorun hakkında yorum yapan kişilerin soru işaretleri giderildi.

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