Zorunlu Trafik Sigortasında Önemli Değişiklik

Zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde yapılan değişikliklere bir yenisi daha eklendi. Temmuz ayının başlangıcıyla zorunlu trafik sigortalarının kapsamının genişletilmesi sürücülerin yüzünü güldürdü.

Özellikle yönetmelik kapsamında; sigorta şirketlerinin, sürücülere ödeyecekleri tazminatların arttırılması kamuoyu tarafından beğeniyle karşılandı.

Zorunlu Trafik Sigortasının Tazminat Miktarları Yükseldi

Hasarlı kazalarda sigorta şirketleri hasarın sadece belirli bir bölümünü öderken, yeni düzenlemenin geçtiğimiz günlerde yayınlanmasının ardından, hasarlı kazalarda şirketlerin %8 oranında artış yapılarak, tazminat ödemesi belirtilmiştir.

Ocak ve Temmuz ayları karşılaştırıldığında şirketlerin ödeyeceği yeni tazminat tutarının 6 aylık süreçte %8 – %9 arasında bir artış olduğu söylenebilir.

Sigorta şirketlerinin kazalarda ödeyeceği tazminat miktarının arttırılmasının ardından hasarlı kazalarda şirketlerin ödeyeceği en az miktar 36 Bin TL’den, 39 Bin TL’ye çıkartılmış oldu. Sakatlık ve kaza başı teminatları da aynı yönetmelik kapsamında artış göstermiştir.

Kazalarda Şirketler Daha Fazla Tazminat Ödeyecek!

Yılın ikinci yarısında yayınlanan zorunlu trafik sigortası yönetmeliğine göre; Temmuz ayından itibaren trafik kazalarında şirketlerin ödeyeceği minimum tazminat oranları geçen ilk 6 aya göre %8 arttırıldı. Bu kapsam doğrultusunda sigorta şirketlerinin daha fazla tazminat ödemeleri hedeflenmektedir.

Zorunlu trafik sigortası hakkında yeni düzenlemeler içeren yönetmelik kapsamında her altı ayda bir düzenli olarak trafik sigortası tazminat miktarının, altı aylık ekonomik koşullara göre düzenleneceği planlanmaktadır. Otomatik olarak her 6 ayda artış gösterecek bu oranların sürücülerin lehine olması beklenmektedir.

Sigorta şirketlerinin ödeyecekleri tazminatların kapsamının genişletilmesiyle; kaza başı teminat miktarı 72 Bin TL’den, 78 Bin TL’ye, hasarlı kaza bedeli 36 Bin TL’den 39 Bin TL’ye ve sakatlık ya da kalıcı sakatlığı doğran bir kaza içinde; 360 Bin TL’den 390 Bin TL’ye yükselmesi beklenmektedir. Trafikte güvenliği sağlamak ve kaza zedelerin haklarını korumaya yönelik hazırlanan yeni yönetmelik, Temmuz ayından itibaren geçerli olacaktır.

Yönetmelik kapsamından yararlanması beklenen araç türleri ise; insan ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlarla birlikte, iş makinesi ve tarım araçları, özel araçlar ve motosikletler yeni yönetmelik kapsamına dâhil edilmiştir.

Tüm motorlu araç grupları Temmuzdan itibaren yeni zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinden yararlanabilecektir. İlki Ocak 2019 yılında yayımlanan yönetmeliğin 6 aylık dönemden sonra yılın ikinci yarısı yayımlanması, sürücüler için avantaj oluşturmuştur.

Ocaktan itibaren %8, 8,5’luk bir tazminat ödeme artışının olduğunu gözlemleyen uzmanlar, yönetmelik kapsamında ayrıca 6 aylık süreler içinde periyodik olarak bu tazminat miktarlarının artmasını ön görmektedir.

Her Altı aylık dönemlerde zorunlu trafik sigortası yönetmeliği kapsamında, şirketlerin tazminat miktarları değişiklik gösterecektir.