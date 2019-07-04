HDP ve İYİ Parti Arasında Tansiyon Yükseldi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda geçtiğimiz gün yaşanan tartışmalar, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan tarafından İYİ Parti vekillerine yönelik yaptığı konuşma, meclis üyeleri arasında sözlü tartışmaların ve bağrışmaların yaşanmasına neden oldu.

HDP'den İYİ Parti'ye Mesaj: "Koltuğunuzda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz"

HDP ve İYİ Parti arasında yaşanan tartışmanın temelinde; İYİ Parti milletvekillerinin, HDP seçmenleri sayesinde meclise girdiklerinin hatırlatılması yatmaktadır. Bu iddiaları kabullenmeyen İYİ Partili vekillerin, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’a gösterdikleri tepkiler sonucu TBMM Genel Kurulu hararetli tartışmalara sahne oldu.

TBMM Genel Kurulu boyunca yapılan görüşmelerde aynı zamanda PKK terör örgütü elebaşı Öcalan’ın mektubu hakkında yapılan tartışmalarda gün boyu tansiyonun tırmanmasına neden oldu.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti tarafından, Ali Kemal Özcan’ın, terör örgütü sözde lideri Öcalan ile yaptığı görüşme ile ilgili grup önerisinin verilmesi, HDP ve İYİ Parti arasında gergin dakikaların yaşanmasına ve uzun süre sözlü atışmaların gerçekleşmesine sahne oldu.

HDP ve İYİ Parti Arasında Oy Tartışması!

Geçtiğimiz gün TBMMGenel Kurulunda yaşanan tartışmalar kamuoyunun büyük ilgisini çekti. HDP ve İYİ Parti arasında uzun süre sıcak dakikaların yaşanmasının ardından, diğer partilerden milletvekilleri de tartışmalara dâhil oldu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan tarafından başlatılan oy tartışması, İYİ Parti Milletvekillerini tarafından tepkiyle karşılandı. HDP Grup Başkanvekili tarafından yapılan konuşmada, İYİ Parti vekillerinin, HDP seçmeninin oyuyla koltuklarında oturmasını iddia etmesi, İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağırlalioğlu’nun sert açıklamalarına maruz kaldı.

İYİ Parti Milletvekili; Yavuz Ağıralioğlu, Müsavat Dervişoğlu ile HDP Milletvekilleri; Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç arasında söz dalaşının yaşanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, birleşimin ara verilmesi kararını verdi. Tartışmaların yatışması için verilen ara boyunca da HDP ve İYİ Parti arasında karşılıklı sataşmaların devam etmesi gözden kaçmadı.

Öcalan’ın Mektubu Tartışmaları Alevlendirdi!

Tekrarlanan 24 Haziran İstanbul seçimlerinden önce terör örgütü lideri Öcalan’ın mektubunun yayımlanması üzerine, İYİ Parti Milletvekillerinden Ak Partiye tepkiler geldi.

Devletin hiçbir şekilde bir terör örgütü lideriyle görüşmesinin uygun olmadığı ve İmralı’dan getirilen haberin televizyon kanallarında okunamayacağının altını çizen birçok vekil aynı zamanda HDP ile de yoğun tartışmaların yaşanmasına da neden oldu.

HDP ve İYİ Parti tartışması mecliste önemli hareketliliklerin yaşanmasına neden olurken, TBMM Başkanvekili tartışmaların tırmanmasının ardından birleşime kısa süreli ara verilmesine karar verdi.